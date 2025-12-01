الدوري الإيطالي، أرقام مميزة لثنائي إنتر وميلان بالجولة الـ13

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، نجح ثنائي إنتر ميلان وميلان لاوتارو مارتينيز، رافائيل لياو، بالترتيب في تحقيق أرقام استثنائية بالجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي، والتي تختتم اليوم بمواجهة بولونيا ضد كريمونيسي.

وتمكن لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، من تسجيل ثنائية فريقه في شباك بيزا، في الجولة 13 من عمر الدوري الإيطالي.

رقم مميزلـ لاوتارو مارتينيز

وذكرت شبكة "أوبتا" أن التورو بعد زيارته لشباك بيزا، أصبح الأخير هو الخصم رقم 29 الذي يسجل ضده لاوتارو في الدوري الإيطالي.

ونوهت "منذ موسمه الأول في 2018-2019، لم يسجل أي لاعب ضد أندية أكثر منه في الكالتشيو".

رقم رافائيل لياو

وعلى جانب آخر، قاد رافائيل لياو، نجم ميلان، لانتصار صعب على لاتسيو بهدف نظيف، وقالت الشبكة في هذا الصدد: "منذ ظهوره في الدوري (2019-2020)، أصبح رافا، اللاعب الرابع فقط الذي يشارك في أكثر من 100 هدف مع فريق واحد، حيث وصل للمساهمة في 101 هدفا (سجل 60 وصنع 41)".

وتابعت: "في الدوري الإيطالي فقط دومينيكو بيرادري (115 مساهمة مع ساسولو)، شيرو إيموبيلي (125 مع لاتسيو) ولاوتارو مارتينيز (141 مع إنتر)".

وختمت الشبكة: بعد فوز نابولي على روما، بأنه للموسم الثاني على التوالي، وبعد 13 مباراة في المسابقة، على الأقل يوجد 4 فرق في قمة جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط بينهما، وهو ما لم يحدث في المواسم الثلاثين السابقة في عصر احتساب الفوز بثلاث نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر ميلان، جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بالتساوي مع نابولي (الثاني)، ويأتي خلفهما إنتر وروما (27 لكل منهما).

