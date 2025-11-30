إنتر ميلان يتخطى بيزا بثنائية في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

حقق فريق إنتر ميلان الفوز علي نظيره فريق بيزا، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2025-2026.

وسجل هدفي إنتر ميلان اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 69 و83.

تشكيل إنتر ميلان أمام بيزا

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: سوتشيتش، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، لويس هنريكي.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام، فيديريكو ديماركو.

ترتيب إنتر ميلان وبيزا في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة بعد 9 انتصارات و4 هزائم، فيما يحل بيزا في المركز 18 بـ 11 نقطة حيث فاز في مباراة وتعادل 7 تعادلات وتلقي 5 خسائر.

