ميلان يهزم لاتسيو 1-0 ويتصدر جدول الدوري الإيطالي مؤقتا

فاز ميلان على لاتسيو 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإيطالي.

وأحرز رافائيل لياو هدف ميلان في الدقيقة 51 من المباراة، وبهذه النتيجة يحتل ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة مؤقتا، فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن بـ 18 نقطة.

وشهدت الدقائق الأخيرة لجوء الحكم لتقنية الفار بسبب احتمالية احتساب ركلة جزاء لميلان لكن الفار أكد قرار الحكم بعدم احتساب خطأ.

تشكيل ميلان أمام لاتسيو

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حارس المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: بافلوفيتش - فيكايو توموري - جابيا.

خط الوسط: دافيدي بارتيساجي - لوكا مودريتش - أدريان رابيو - فوفانا -ساليميكرس.

خط الهجوم: رافائيل لياو - نكونكو.

وكان أليجري، أجري تغيير وحيد على تشكيل ميلان أمام لاتسيو، حيث دفع بـ نكونكو بدلًا من كريستيان بوليسيتش.



وغاب بوليسيتش عن مباراة ميلان أمام لاتسيو بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها مؤخرًا.

وكان ميلان قد فاز بـ ديربي ميلانو الأسبوع الماضي أمام إنتر بهدف نظيف في الدوري الإيطالي.

