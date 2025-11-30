الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميلان يهزم لاتسيو 1-0 ويتصدر جدول الدوري الإيطالي مؤقتا

ميلان
ميلان
18 حجم الخط

فاز ميلان على لاتسيو 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإيطالي. 

وأحرز رافائيل لياو هدف ميلان في الدقيقة 51 من  المباراة، وبهذه النتيجة يحتل ميلان  المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة مؤقتا، فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن بـ 18 نقطة.

وشهدت الدقائق الأخيرة لجوء الحكم لتقنية الفار بسبب احتمالية احتساب ركلة جزاء لميلان لكن الفار أكد قرار الحكم بعدم احتساب خطأ.

تشكيل ميلان أمام لاتسيو 

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حارس المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: بافلوفيتش - فيكايو توموري - جابيا.

خط الوسط: دافيدي بارتيساجي -  لوكا مودريتش - أدريان رابيو - فوفانا -ساليميكرس.

خط الهجوم: رافائيل لياو - نكونكو.

وكان أليجري، أجري تغيير وحيد على تشكيل ميلان أمام لاتسيو، حيث دفع بـ نكونكو بدلًا من كريستيان بوليسيتش.


وغاب بوليسيتش عن مباراة ميلان أمام لاتسيو بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها مؤخرًا.

 

وكان ميلان قد فاز بـ ديربي ميلانو الأسبوع الماضي أمام إنتر بهدف نظيف في الدوري الإيطالي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان لاتسيو ميلان أمام لاتسيو الدوري الإيطالي رافائيل لياو جدول ترتيب الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

روما يلحق الخسارة الأولى لـ ميتييلاند في الدوري الأوروبي (صور)

لوكا مودريتش يكشف سبب اختياره اللعب في ميلان

أليجري يتحدث عن فوز ميلان على إنتر في ديربي الغضب

روما يضرب أودينيزي بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام فولهام 2/0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

توتنهام يسقط بالخسارة أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

بالأسماء، تفاصيل إلغاء الإدارية العليا لانتخابات النواب في 11 دائرة بالمرحلة الأولى

الإدارية العليا تلغي انتخابات الدائرة التاسعة بكوم حمادة ومركز بدر بالبحيرة

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دولة التلاوة، الشيخ طه النعماني ينافس المتسابق محمد محفوظ على جمال الصوت (فيديو)

المتسابق أبو العلا يبهر “دولة التلاوة” بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ منصور الشامى الدمنهورى: صوت نادر ومدرسة عريقة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية