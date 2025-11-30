بعد ترانزيت 4 ساعات، بعثة الزمالك تطير من جوهانسبرج إلى القاهرة

18 حجم الخط

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار جوهانسبرج منذ قليل في طريقها إلى القاهرة عقب خوض مباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية بالأمس.

وكانت البعثة مكثت في مطار جوهانسبرج ترانزيت لمدة 4 ساعات، بعد مغادرتها لمدينة بولوكواني، قبل أن تستقل طائرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي، ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة من جوهانسبرج إلى القاهرة حوالي 8 ساعات.

نتيجة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

وخطف فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعادلا قاتلا من الزمالك بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب بيتر موكابا، السبت الماضي، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 2 بمرمى كايزر تشيفز، وتعادل سولومونز للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 90+5 من عرضية أمسك بها محمد صبحي حارس الأبيض ولكنها سقطت من يده لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، ويحصد كايزر تشيفز اول نقطة له، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة كايزر تشيفز

فيما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد طاقم التحكيم الرواندي بقيادة صامويل أويكوندا، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم كايزر تشيفز

ويؤكد نادي الزمالك في شكواه أن الأخطاء التحكيمية في هذه المباراة أثرت على النتيجة النهائية للقاء، والفريق كان يستحق الحصول على ركلة جزاء لصالح اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بخلاف إلغاء هدف صحيح للتونسي سيف الدين الجزيري دون سبب مفهوم لكل من تابع المباراة، بجانب إفراط الحكم في إشهار البطاقات الصفراء للاعبي الزمالك على مدار المباراة.

ويطالب الزمالك في شكواه للاتحاد الأفريقي بضرورة التدخل واختيار الحكام المناسبين للتقليل من ظاهرة الأخطاء التحكيمية التي تؤثر على نتائج الكثير من المباريات في البطولة، كما يطالب النادي بشكل عاجل من "كاف" بأهمية تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد، في المباريات المقبلة بداية من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، لأن غياب تقنية الفيديو في المباريات تراه إدارة نادي الزمالك يؤثر على نزاهة المسابقة، وآن الأوان اتخاذ القرارات التي من شأنها إصلاح منظومة التحكيم على مستوى البطولات الأفريقية ومنها كأس الكونفدرالية.

