صراع رباعي، اشتعال المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي، تقاسم ميلان ونابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الـ 13 من الكالتشيو ويليهم الانتر وروما بفارق نقطة واحدة.  

وتختتم اليوم الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي بمواجهة بولونيا ضد كريمونيسي.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- ميلان 28 نقطة
2- نابولي 28 نقطة
3- إنتر 27 نقطة
4- روما 27 نقطة
5- بولونيا 24 نقطة
6- كومو 24 نقطة
7- يوفنتوس 23 نقطة
8- لاتسيو 18 نقطة
9- أودينيزي 18 نقطة
10- ساسولو 17 نقطة
11- أتالانتا 16 نقطة
12- كريمونيزي 14 نقطة
13- تورينو 14 نقطة
14- ليتشي 13 نقطة
15- كالياري 11 نقطة
16- جنوى 11 نقطة
17- بارما 11 نقطة
18- بيسا 10 نقاط
19- فيورنتينا 6 نقاط
20- فيرونا 6 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

 

وكان  رافائيل لياو، نجم ميلان، قاد فريقه لانتصار صعب على لاتسيو بهدف نظيف، في الجولة الـ 13 من الدوري.

 

 وذكرت شبكة "أوبتا": "منذ ظهوره في الدوري (2019-2020)، أصبح رافا، اللاعب الرابع فقط الذي يشارك في أكثر من 100 هدف مع فريق واحد، حيث وصل للمساهمة في 101 هدفا (سجل 60 وصنع 41)".

وتابعت: "في الدوري الإيطالي فقط دومينيكو بيرادري (115 مساهمة مع ساسولو)، شيرو إيموبيلي (125 مع لاتسيو) ولاوتارو مارتينيز (141 مع إنتر)".

وختمت الشبكة: بعد فوز نابولي على روما، بأنه للموسم الثاني على التوالي، وبعد 13 مباراة في المسابقة، على الأقل يوجد 4 فرق في قمة جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط بينهما، وهو ما لم يحدث في المواسم الثلاثين السابقة في عصر احتساب الفوز بثلاث نقاط.

