رياضة

جيمي فاردي ينتقل رسميا إلى الدوري الإيطالي

جيمي فاردي، فيتو
أتم الإنجليزي الدولي جيمي فاردي، أسطورة نادي ليستر سيتي، خطوة انتقاله رسميا إلى صفوف كريمونيزي الإيطالي، في صفقة انتقال حر.

 

فاردي يغادر ليستر سيتي بعد 13 عاما

فاردي غادر ليستر سيتي بعد مسيرة طويلة بلغت 13 عاما مع الفريق الإنجليزي، فاز خلاله بلقب الدوري الإنجليزي في معجزة كروية كبرى.

ووصل فاردي إلى إيطاليا مساء أمس الأحد، حيث احتشدت الجماهير حوله، فيما أجرى الفحوصات الطبية ووصل إلى كريمونا مساء الإثنين، للتوقيع على عقود انضمامه لفريق كريمونيزي.

وأفاد موقع "فوتبول إيطاليا"، بأن فاردي (38 عامًا) وقع عقدا مع كريمونيزي لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي.

أرقام من مسيرة جيمي فاردي 

وخلال مسيرته مع ليستر، شارك الإنجليزي في 500 مباراة تنافسية، سجل خلالها 200 هدفا، وفاز بلقب البريميرليج تحت قيادة كلاوديو رانييري في موسم 2015-2016.

وتوج جيمي كهداف للدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 برصيد 23 هدفا.

ads