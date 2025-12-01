الإثنين 01 ديسمبر 2025
مقتل تاجر مخدرات شديد الخطورة في اشتباك مسلح مع الشرطة بدشنا

أنهت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا نشاط أحد أخطر تجار المخدرات في منطقة نجع عتمان بدشنا، عقب تبادل كثيف لإطلاق النيران خلال مداهمة أمنية استهدفت ضبطه، ما أسفر عن مقتله واستشهاد أحد معاوني الشرطة وإصابة ضابطين آخرين.

سقوط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدٍ على طفل بالفيوم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بقيام عنصر إجرامي خطير يدعى ماجد النحاس بالتحصن داخل إحدى المناطق الزراعية بنجع عتمان لممارسة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة. وعلى الفور شنت قوة أمنية مختصة حملة لضبطه.

وخلال محاولة توقيفه، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل معه وفقًا للقانون.

وأسفر الاشتباك عن مقتله في الحال، بينما استشهد معاون شرطة وأصيب نقيب ورائد شرطة بطلقات نارية متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفرضت  القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة لضبط الأطراف المتورطة إن وجدت، وتم نقل جثة المتهم إلى المشرحة، مع بدء اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال فحص مسرح الواقعة.

