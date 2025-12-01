الإثنين 01 ديسمبر 2025
رياضة

الأهلي يعلن تعافي محمد الشناوي من الإصابة ولحاقه بمعسكر منتخب مصر

 يبدأ محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، الجري غدًا، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة أثناء مباراة الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري في دوري الأبطال.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي: إن الشناوي حاليًّا في مرحلة التأهيل الثانية بعدها يشارك في التدريبات الجماعية. 

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب، الذي يتابع حالة الشناوي الذي سيكون جاهزًا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.

يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك فى 11 ديسمبر الجاري.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

بطولة كأس عاصمة مصر تنطلق فى التوقف الدولي
وينطلق كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

