تفاصيل جلسة مسئولي الأهلي مع يوسف بلعمري ومطالب اللاعب

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري لاعب الرجاء الرياضي، في ظل اهتمام قوي من النادي الأهلي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مفاوضات الأهلي مع يوسف بلعمري

وبحسب شبكة "le360" المغربية، فقد استغل مسؤولو الأهلي وجود بعثة الفريق في المغرب لمواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لعقد اجتماع مع اللاعب وممثليه، من أجل بحث إمكانية ضمه خلال الميركاتو الشتوي.

ووفقا للتقرير، تقدم الأهلي بعرض رسمي يمتد لأربع سنوات ونصف، براتب سنوي يصل إلى 900 ألف دولار مع زيادة سنوية قدرها 100 ألف دولار، أمل في إنهاء الاتفاق النهائي خلال شهر يناير.

لكن بلعمري فضل تأجيل حسم مستقبله إلى نهاية الموسم، استعدادا للدخول في الفترة الحرة من عقده، مشترط الحصول على منحة توقيع بقيمة مليون دولار، إلى جانب زيادة سنوية مماثلة، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى ما يقارب 6 ملايين دولار طوال مدة التعاقد.

وأوضحت التقارير أن اللاعب يسعى للاستفادة من دخوله الفترة الحرة لضمان الحصول على أفضل عرض مالي ممكن قبل تحديد وجهته الجديدة.

ورغم مطالب بلعمري المرتفعة، أكدت الشبكة المغربية أن النادي الأهلي لا يزال متمسك بضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، سعيًا لتدعيم الجبهة اليسرى قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

يُذكر أن الأهلي كان قد قدم في وقت سابق عرض يتضمن مليون دولار كمنحة توقيع، إضافة إلى 500 ألف دولار لشراء الأشهر الستة المتبقية في عقد اللاعب مع الرجاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.