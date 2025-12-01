التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

18 حجم الخط

كأس مصر، أعلن فريق الإسماعيلي وفريق حرس الحدود عن تشكيلهما للمباراة، المقرر أن تجمع بينهم اليوم الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود

تشكيل حرس الحدود أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - فوزي الحناوي - محمد النجيلي

خط الوسط: محمد روقا - محمد بيومي - محمد حسن - محمود أوكا

الهجوم: معتز محمد - أحمد الشيخ

موعد مباراة حرس الحدود والإسماعيلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بدور الـ32 من كأس مصر موسم 2025-2026.

القناة الناقلة لمباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي

تذاع مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي بدور الـ32 من كأس مصر موسم 2025-2026 عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولات المحلية المصرية.

ويلتقي الفائز من مباراة حرس الحدود أمام الاسماعيلي مع سموحة في دور الـ 16 (بعدما حسم سموحة تأهله بعد الفوز أمام غزل المحلة في افتتاح دور الـ32).

حكام مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي

ويدير لقاء حرس الحدود ضد الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة) ’ عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا).

قائمة الإسماعيلى ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال، عبد الرحمن محروس

خط الدفاع: عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، إبراهيم عبد العال، حسن منصور، محمد إيهاب

خط الوسط: محمد عبد السميع، عمر القط، محمد خطاري، إبراهيم النحعاوي، إريك تراوري، عبد الرحمن كتكوت، محمد حسن، محمد سمير كونتا، علي الملواني، عبد الرحمن الدح، عبد الله حسن

خط الهجوم: أنور عبد السلام، حسن صابر

