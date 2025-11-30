أستون فيلا يفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

حقق فريق أستون فيلا الفوز على نظيره وولفرهامبتون، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أبو بكر كامارا هدف الفوز لفريق أستون فيلا في الدقيقة 67.

تشكيل أستون فيلا ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش - إيزري كونسا - باو توريس - لوكاس دين.

خط الوسط: يوري تيليمانس - كامارا - ماكجين.

خط الهجوم: بوينديا - مورجان روجرز - مالين.

تشكيل وولفرهامبتون ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: موسكويرا، جاكسون تشاتشوا، توتي غوميز، إيمانويل أجبادو.

خط الوسط: ديفيد مولر وولف، أندريه، جواو جوميز، جان ريسنيير بلجارد.

خط الهجوم: يورغن ستراند لارسن، جون أرياس.

ترتيب أستون فيلا ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يقع وولفرهامبتون في المركز الأخير في جدول ترتيب البريميرليج برصيد نقطتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.