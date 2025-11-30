52 مليون جنيه راحت في الأرض، مبنى التأمينات الحكومية بدار السلام بسوهاج مغلق بالضبة والمفتاح

18 حجم الخط

يشكو عدد كبير من أهالي مركز دار السلام بمحافظة سوهاج من استمرار إغلاق مبنى التأمينات الاجتماعية الحكومية الكائن بأولاد يحيى بمركز دار السلام منذ إنشائه عام 2020، أي منذ ما يقرب من خمس سنوات، دون تقديم أي خدمات للمواطنين رغم جاهزية المبنى بالكامل ومرور سنوات على الانتهاء منه، والمبنى بتكلفته 52 مليون جنيه، وأن عدم تشغيل المبنى يعتبر إهدار المال العامة للدولة.

مبنى التأمينات الحكومية بمركز دار السلام بسوهاج مغلق بالضبة والمفتاح

ويؤكد الأهالي أن المبنى لا يزال مغلقا بالضبة والمفتاح دون تشغيل أو توفير موظفين، الأمر الذي تسبب في معاناة يومية لآلاف المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يضطرون للسفر لمسافة تصل إلى 60 كيلومترًا إلى مدينة سوهاج لإنهاء معاملاتهم التأمينية، سواء الخاصة بخروج الموظفين على المعاش أو لصرف المستحقات المالية والمعاشات لهم.

ويشير المواطنون إلى أن استمرار إغلاق المبنى يمثل إهدًار للمال العام وتعطيلًا لمرفق حيوي يخدم قطاعا واسعا من سكان مركز دار السلام وقراها التى يبلغ عدد سكانها حوالى 500 الف نسمة مطالبين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات بسرعة التدخل وتشغيل المبنى في أقرب وقت، تخفيفًا عن الأهالي ورفعًا للعبء المالي والبدني الواقع عليهم.

كما طالب الأهالي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب عدم تشغيل المبنى طوال هذه السنوات، رغم الحاجة الشديدة لخدماته، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يعرّض كبار السن لمعاناة غير مبررة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الانتقال وظروف المرض والتقدم في العمر ويعتبر توقف مبنى التأمينات الحكومية إهدار للمال العامة.

