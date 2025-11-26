تعرف على قرارات مجلس جامعة سوهاج اليوم

18 حجم الخط

عقد مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، اليوم، جلسته رقم ٢٢٧ لشهر نوفمبر، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

مجلس جامعة سوهاج يوافق على التعاون مع جامعة أدمسون بجمهورية الفلبين

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن المجلس وافق على عدد من القرارات الهامة، ومنها عقد مذكره تفاهم بين جامعة سوهاج وجامعة أدمسون بجمهورية الفلبين، في مجال التعاون الأكاديمي والثقافي والاجتماعي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والمشروعات البحثية المشتركة، والموافقه على ترشيح الدكتور نصار محمد عبد الله الأستاذ بقسم الفلسفه بكلية الآداب لجائزة النيل في الأدب للمبدعين المصريين لعام ٢٠٢٦، وترشيح الدكتور شرف الدين عبد الحميد الأستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب لجائزة الدولة للتفوق والعلوم الاجتماعية لعام ٢٠٢٦.

انعقاد المؤتمر الدولي الأول لكلية الآثار لتحليل واقع الدراسات الآثرية في مصر والوطن العربي

وأضاف النعماني أنه تم الموافقه أيضًا على انعقاد المؤتمر الدولي الأول لكلية الآثار بعنوان "بين الأصالة والمعاصرة.. مستقبل الدراسات الآثرية في مصر والوطن العربي" يوم ٧ و٨ أبريل ٢٠٢٦، والذي يهدف إلى تحليل واقع الدراسات الآثرية في مصر والوطن العربي وتعزيز التكامل الاصطناعي في تطوير أدوات البحث الأثري بمشاركة عالمية واسعة، إلى جانب الموافقة على دبلوم تقييم الأثر البيئي للمشروعات ودبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية دبلوم مهني بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم، والموافقة على إطلاق مسابقة أفضل كلية في أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، وإقامة الأسبوع البيئي التاسع تحت عنوان " تمكين من أجل الاستدامة..بيئة دامجة لمستقبل أخضر" في الفترة من ٧ وحتى ١٢ ديسمبر القادم.

والجدير بالذكر، أنه تم الموافقة على تعيين عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، وتعيين ٧ أعضاء هيئة تدريس بكليات الآداب، الطب، التجارة في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراة لعدد ١٠ أعضاء هيئة تدريس بكليات التربية، والآداب، الطب، الألسن،العلوم، الزراعة، التربية ومنح درجة الماجستير لعدد ٢٨ عضو هيئة التدريس بكليات التربية، الطب، العلوم، الزراعة، الآداب، التمريض، علوم الرياضية، الطب البيطري، التربية.

