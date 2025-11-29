أوقاف سوهاج تطلق حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

18 حجم الخط

أطلقت مديرية أوقاف سوهاج بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي اليوم السبت، قوافل توعوية موسعة تجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة في إطار الدور الدعوي والاجتماعي لوزارة الأوقاف في نشر الوعي الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتحت مظلة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتشارك في هذه القوافل نخبة من علماء وواعظات وزارة الأوقاف، حيث يقومون بزيارة المدارس، ومراكز الشباب، والوحدات الاجتماعية، والمجتمعات المحلية، لنشر رسائل توعوية حول مكانة المرأة في الإسلام، وخطورة العنف الأسري، وأهمية بناء أسرة تقوم على المودة والرحمة.

وأوضح الدكتور عبد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أنه يتابع هذه القوافل ميدانيًا ويشرف عليها إشرافًا مباشرًا، حرصًا على تحقيق أهدافها في نشر الفكر الوسطي والتوعية بأهمية احترام المرأة وصون كرامتها أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل الميداني والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، وأن هذه القوافل تأتي ضمن رؤية الوزارة لنشر قيم الرحمة والتعايش والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

كما أوضحت الواعظات المشاركات أن الهدف من القوافل هو تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل داخل الأسرة، ومواجهة كل أشكال العنف اللفظي والجسدي والنفسي، إلى جانب التأكيد على دور المرأة المحوري في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا واسعًا من الحضور، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الجهود الهادفة التي تسهم في حماية الأسرة المصرية وتعزيز الوعي المجتمعي.

