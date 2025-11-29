شكوى من انتشار الكلاب الضالة فى قرى سوهاج

18 حجم الخط

اشتكى أهالي 5 قرى بمركز دارالسلام بسوهاج خلال الفترة الأخيرة من انتشار الكلاب الضالة، الأمر الذي أثار حالة من القلق بينهم ،خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وأثناء ذهاب الأطفال إلى المدارس فى الصباح الباكر.

انتشار الكلاب الضالة فى 5 قرى بسوهاج يثير مخاوف المواطنين

وقال عدد من الأهالي: تزايد أعداد الكلاب الضالة بشكل ملفت فى قرى العزبة وسيول الحاجروسيول المشايخ والعصارة ومزاته شرق بمركز دارالسلام، مؤكدين أن هذه الكلاب تظهر في مجموعات ما يزيد من خطورتها، خصوصا على الأطفال المارة وكبار السن بينما شهدت هذا القرى مؤخرا عدة حالات هجوم من الكلاب الضالة على المارة نتج عنها إصابات طفيفة لبعض الأطفال والمواطنين.

الطب البيطرى بلاغات يومية من المواطنين

وأوضح مصدر مسؤل بالطب البيطرى بادارة دارالسلام أن الادارة البيطرية تتلقى بلاغات يومية من المواطنين حول عقر كلاب ضالة بعض من المواطنين بيتم عمل حملات مستمرة للسيطرة عليها مؤكدا أن الحفاظ على الصحة العامة يتطلب مشاركة مجتمعية فعالة من المواطنين

مطالب الأهالي

ويطالب المواطنون بضرورة تكثيف الحملات بشكل عاجل فى القرى الذى تنتشر بها الكلاب الضالة من قبل مديرية الطب البيطرية والادارات البيطرية والوحدات المحلية وتفعيل برامج التعقيم للحد من زيادة الأعداد وخاصة فى الشوراع التى تؤدى الى المدارس والمعاهد الازهرية.

