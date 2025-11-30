اكتمل العقد بـ"البلينا"، خريطة انتخابات النواب في سوهاج بعد إلغاء نتيجة جميع الدوائر

18 حجم الخط

بعد حكمة المحكمة الإدارية العليا بإلغاء انتخابات الدائرة السابعة بمركز البلينا بعد البت في 10 طعون، اكتمل بذلك عقد الدوائر الانتخابية الملغاة في سوهاج ليسجل 8 دوائر كاملة، وذلك بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في عدد 7 من دوائر بمحافظة سوهاج ليتم إعادة الانتخابات بالكامل في المحافظة.

منافسة ساخنة في الدوائر الانتخابات

تشهد محافظة سوهاج حالة من الحراك السياسي وتختلف طبيعة المنافسة بعد إلغاء الانتخابات في 8 دوائر انتخابية وإعادة الانتخابات من جديد بعد ظهور بعد عدد كبير من الخروقات والمال السياسى فى الدوائر وتختلف الانتخابات فى محافظة سوهاج من دائرة إلى أخرى، بينما تعتمد بعض الدوائر على الثقل القبلي والعائلي مثل دار السلام والبلينا وأخميم.

القبائل والعائلات المشهورة ترجيح الكفة فى الدائرة الانتخابية

تلعب القبائل والعائلات الكبيرة دورا ف الدوائرة محوريا في عملية التصويت خاصة في الدائرة مركز دار السلام والبلينا وأخميم حيث تُبنى تحالفات يتم خلالها توحيد الصفوف خلف مرشح واحد وقد بدأت العديد من هذه التحالفات في الإعلان عن دعمها لأسماء بعينها، مما أعطى المنافسة زخما إضافيا وخاصة بعد معرفة كل مرشح عدد الاصوات التي حصل عليها فى المرحلة الأولى قبل إلغاء الانتخابات المرحلة الاولى

صراع المرشحين بين الخبرة والوجوه الجديدة

بينما يتنافس في هذه الانتخابات عدد من النواب السابقين وأصحاب الشعبية القديمة إلى جانب مرشحين جدد يسعون لاقتناص المقاعد وخاصة في دائرة اخميم وساقلتة ودار السلام وجرجا وطهطا ولا تزال المنافسة في باقى الدوائر مفتوحة على حسب الصندوق والتوازن بين العائلات والقبائل، إلى جانب رغبة الشباب في التغيير وأن هذه الانتخابات هي الأكثر سخونة ومنافسة عن الانتخابات الماضية وينتظر المواطنون ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع

خريطة الدوائر الانتخابية في سوهاج بعد إعادة الانتخابات بالكامل بالمحافظة.

تشمل محافظة سوهاج 8 دوائر انتخابية بالمحافظة أبرزها:الدائرة الأولى (سوهاج – حى شرق وحى غرب وهي من أكبر الدوائر من حيث عدد الأصوات، وشهدت منافسة قوية بين المرشحين ما جعل المخالفات محل تحقيق واسع ويتنفس عليه 38 مرشحا على مقعدين

الدائرة الثانية أخميم – ساقلته والكوثر : وتعد من الدوائر الساخنة انتخابيًا نظرًا لكثافة المرشحين وشدة المنافسة بين العائلات والقبائل الكبرى ويتنافس المرشحين على مقعدين

الدائرة الثالثة (المراغة) من الدائرة التي كان بها خروقات ومالى سياسي كبير بين المرشحين وبها مقعد واحد



الدائرة الرابعة وتضم (طما- طهطا- جهينة): منافسة بين ٢٨ مرشحا على ٣ مقاعد وهى واحدة من أكثر المعارك الانتخابية سخونة بالمرحلة الأولى، خاصة بعد قرار إلغائها وإعادتها مرة ثانية بعد الأحداث المشاجرات شهدتها من بعض المرشحين وأنصارهم

الدائرة الخامسة وتضم مركزى جرجا والعسيرات: واحدة من أكثر الدائرة سخونة انتخابيا لما تتمتع به من تركيبة قبلية معقدة وتاريخ انتخابي طويل والمنافسة على مقعدين فقط



الدائرة السادسة مركز المنشاة تعد الدائرة المنشأة إحدى الدوائر الانتخابية التي تشهد اهتماما كبيرًا من الناخبين نظرًا لطبيعتها السكانية وتتميز الدائرة بتنوع شرائح الناخبين بين فئات شبابية وشرائح قبلية وعائلات مؤثرة تلعب دورًا مهما في عملية التصويت

الدائرة السابعة مركز البلينا: تعد الدائرة واحدة من الدوائر ذات الثقل الانتخابي في المحافظة نظرا للكثافة التصويتية العالية ويتافس فى الدائرة العائلات والقبائل المؤثرة في العملية الانتخابية ويتنافس 20 مرشحا على مقعدين.

الدائرة الثامنة مركز دار السلام وهى الأخيرة تشهد دائرة منافسة شرسة بين المرشحين ما يشبه معركة تكسير عظام، في ظل محاولات كل مرشح حشد أكبر قدر من التأييد الشعبي واستعراض قوته المالية والسياسية وأرضيته داخل القرى والنجوع وخاصة المرشحين أبناء القبائل والعائلات ويتافس على مقعد واحد فقط 10 مرشحين.

