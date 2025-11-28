السبت 29 نوفمبر 2025
محافظات

عروس لم تكتمل فرحتها، النيابة تحقق في مقتل زوجة على يد زوجها بسبب خلافات أسرية

المتهم
المتهم
بدأت مساء اليوم النيابة العامة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، التحقيق في واقعة مقتل زوجة على يد زوجها، حيث لم تُجر مراسم الزواج رسميًا ولم يدخل بها.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الزوجة لقيت مصرعها نتيجة طعن بسلاح أبيض على يد زوجها بسبب خلافات أسرية.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزي لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة، فيما تتواصل النيابة العامة مع الجهات الأمنية للوقوف على تفاصيل الواقعة.

خلافات أسرية تتحول لجريمة قتل تهز سوهاج

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة المراغة يفيد بمقتل فتاة تدعى" أ. أ. س" في العقد الثالث من العمر، على يد زوجها الذي عُقد قرانهما منذ شهر، ولم يدخل بها ويدعى “م. م. ا”.

التحريات تكشف الواقعة خلال 8 ساعات

وتوصلت التحريات خلال  إلى أن الزوج قام بطعن زوجته بسلاح أبيض مما أودى بحياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما، وأكد أحد الأهالي أن العروسين قاما بعقد القران منذ شهر ولم تجري مراسم الزواج، وتم القبض على الجاني واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما مما دفعه للتعدي عليها بسلاح أبيض أودى بحياتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار التحقيق فى الواقعة أمام النيابة العامة بمركز المراغة.

