محافظ سوهاج يوجه برفع مستوى الخدمات في ميريت آمون

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية بمدينة أخميم، لمتابعة مشروع تطوير ورفع مستوى الخدمات بمنطقة ميريت آمون.

وتفقد المحافظ منطقة "ميريت آمون"، موجها بسرعة العمل على تطوير المنطقة والانتهاء منها قبل 30 يونيو العام القادم، على أن تشمل الأعمال " رفع كفاءة السور المحيط، والمكاتب الإدارية، وعمل مصاطب لعرض ورفع القطع الأثرية عليها، إلى جانب إنشاء بازارات سياحية لخدمة رواد المنطقة من السائحين والمصريين، بالإضافة إلى عمل ممرات حجرية تسهل حركة الزوار داخل المعبد، مع وضع علامات إرشادية وتعريفية للقطع الأثرية.

وأكد محافظ سوهاج أن تطوير منطقة "ميريت آمون" يأتي في إطار الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط الحركة السياحية داخل المحافظة، ضمن خطة المحافظة لوضعها على أجندة السياحية العالمية والمحلية، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الآثار والحفاظ عليه، بما يساهم في جذب المزيد من الزائرين ودعم خطط التنمية المحلية.

