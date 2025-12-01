الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 11 متهما لاستغلالهم الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة

ضبط 11 متهما لاستغلالهم
ضبط 11 متهما لاستغلالهم الأطفال الأحداث في أعمال التسول واست
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 متهمًا (7 رجال و4 سيدات – 10 منهم لهم معلومات جنائية) لاستغلالهم الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وبالفحص تبين اصطحاب المتهمين 16 حدثًا كانوا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

ضبط سائق لترويجه صواعق كهربائية وعصى صدمات وبخاخ غاز مسيل للدموع بشبرا الخيمة

محافظ الدقهلية بعد ضبط 15 مخالفة بالمخابز: لن نسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

ads