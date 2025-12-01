ضبط 11 متهما لاستغلالهم الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 متهمًا (7 رجال و4 سيدات – 10 منهم لهم معلومات جنائية) لاستغلالهم الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وبالفحص تبين اصطحاب المتهمين 16 حدثًا كانوا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

