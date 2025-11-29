السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنزاجي يوافق على رحيل نجم الفريق

سيموني انزاجي، فيتو
سيموني انزاجي، فيتو
18 حجم الخط

وافق الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على رحيل لاعب الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأفادت صحيفة “الميدان الرياضي السعودية " أن إنزاجي، وافق على رحيل عبد الإله المالكي لاعب الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار المصدر إلى أن المدرب يرى أنه من الصعب حصول المالكي على فرصة في ظل وجودناصر الدوسري، ومحمد كنو، بالإضافة إلى روبن نيفيز وسيرجي سافيتش، في وسط الملعب.

وأوضح أن سيميوني يضع مراد هوساوي، لاعب وسط الخليج كخيار أساسي، وذلك لضمه لصفوف الفريق خلال يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيموني انزاجي سيرجي سافيتش سيموني ناصر الدوسري نادي الهلال

مواد متعلقة

جيس توروب: كنا نعلم صعوبة المباراة وحذرت من عدم وجود تقنية "الفار"

إعلان حكام بطولة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

خيتافي يكتفي بهدف أمام إلتشي بالدوري الإسباني

الأهلي يدرس تقديم شكوى رسمية للكاف بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي

تفاصيل ما حدث من سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح داخل غرفة الحكام بعد مباراة الجيش الملكي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام الجيش الملكي

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والقادسية بكأس الملك

الأكثر قراءة

فضيحة بالأرقام، التفاصيل الكاملة لليلة سقوط فرج عامر الرئيس التاريخي لنادي سموحة

رسميا، محمد بلال رئيسا لـ نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

تقترب من 4 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

مؤشرات أولية، تقدم محمد بلال على فرج عامر في انتخابات نادي سموحة

رباعي الأهلي من المغرب إلى الدوحة مباشرة للانضمام لمنتخب مصر بكأس العرب

طفل يحمل توأمه داخليا، تفاصيل عملية نادر لرضيع بالشرقية والأطباء: لم نصدق ما شاهدناه (صور)

قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية