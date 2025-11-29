إنزاجي يوافق على رحيل نجم الفريق

18 حجم الخط

وافق الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على رحيل لاعب الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأفادت صحيفة “الميدان الرياضي السعودية " أن إنزاجي، وافق على رحيل عبد الإله المالكي لاعب الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار المصدر إلى أن المدرب يرى أنه من الصعب حصول المالكي على فرصة في ظل وجودناصر الدوسري، ومحمد كنو، بالإضافة إلى روبن نيفيز وسيرجي سافيتش، في وسط الملعب.

وأوضح أن سيميوني يضع مراد هوساوي، لاعب وسط الخليج كخيار أساسي، وذلك لضمه لصفوف الفريق خلال يناير المقبل.

