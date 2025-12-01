تعاون استراتيجي بين جامعة عين شمس وشركة GE Healthcare العالمية

18 حجم الخط

قام وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس بزيارة رسمية إلى دولة فنلندا وقد ضم الوفد كلا من الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد إسماعيل، ومستشار عميد كلية الطب لشؤون الرعايات الحرجة.

تحسين كفاءة نظم الرعاية المقدمة لشريحة واسعة

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الجامعة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين كفاءة نظم الرعاية المقدمة لشريحة واسعة من المرضى الذين يعتمدون على مستشفياتها الجامعية.

تبنّي أحدث التقنيات الطبية

وخلال اللقاءات، تم الاتفاق على إقامة شراكة إستراتيجية في مجالات التدريب الطبي، والتطوير الإكلينيكي، ورفع كفاءة وحدات الرعاية الحرجة، مع التركيز على التحول الرقمي وتبنّي أحدث التقنيات الطبية وفق المعايير العالمية.

وقد حضر الاجتماع قيادات رفيعة من شركة GE Healthcare العالمية، من بينهم: بال آرنييه، المدير العام لقطاع أجهزة المراقبة، فريد كليمنت، المدير العام للتسويق، وليد فياض، المدير العام للحلول الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمد سعد، مدير قطاع الرعاية الحرجة لشمال شرق أفريقيا.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التميز الطبي، وتوسيع فرص التدريب، ودعم خطط التطوير والتحديث الشامل لمنظومة الرعاية الحرجة في مستشفيات جامعة عين شمس.

وفي سياق آخر تستضيف كلية التجارة جامعة عين شمس الدكتورة إيفون هينسون، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للمحاسبة وناشرة مجلة Accounting Review، بعنوان: "تشكيل مستقبل التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة" وذلك بقاعة علي لطفي بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس.

