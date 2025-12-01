الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعاون استراتيجي بين جامعة عين شمس وشركة GE Healthcare العالمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط
ads

قام وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس بزيارة رسمية إلى دولة فنلندا وقد ضم الوفد كلا من الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد إسماعيل، ومستشار عميد كلية الطب لشؤون الرعايات الحرجة.

تحسين كفاءة نظم الرعاية المقدمة لشريحة واسعة

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الجامعة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين كفاءة نظم الرعاية المقدمة لشريحة واسعة من المرضى الذين يعتمدون على مستشفياتها الجامعية.

تبنّي أحدث التقنيات الطبية 

وخلال اللقاءات، تم الاتفاق على إقامة شراكة إستراتيجية في مجالات التدريب الطبي، والتطوير الإكلينيكي، ورفع كفاءة وحدات الرعاية الحرجة، مع التركيز على التحول الرقمي وتبنّي أحدث التقنيات الطبية وفق المعايير العالمية. 

وقد حضر الاجتماع قيادات رفيعة من شركة GE Healthcare العالمية، من بينهم: بال آرنييه، المدير العام لقطاع أجهزة المراقبة، فريد كليمنت، المدير العام للتسويق،  وليد فياض، المدير العام للحلول الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمد سعد، مدير قطاع الرعاية الحرجة لشمال شرق أفريقيا. 

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التميز الطبي، وتوسيع فرص التدريب، ودعم خطط التطوير والتحديث الشامل لمنظومة الرعاية الحرجة في مستشفيات جامعة عين شمس.

وفي سياق آخر تستضيف كلية التجارة جامعة عين شمس  الدكتورة إيفون هينسون، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للمحاسبة وناشرة مجلة Accounting Review، بعنوان: "تشكيل مستقبل التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة" وذلك  بقاعة علي لطفي بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عين شمس التحول الرقمي جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين وحدات الرعاية مستشفيات الجامعية

مواد متعلقة

مكاسب أكاديمية مصر للطيران للتدريب من مشاركتها في معرض دبي 2025

ضوابط التقديم للحج بوزارة التعليم العالي (إنفوجراف)

إيرباص تشكر مصر للطيران على تنفيذ التحديثات البرمجية لطائرات A320 بسرعة وكفاءة

مصر تتولى رئاسة لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي لأمن ومعلومات المسافرين

انطلاق فعاليات IRC Expo 2025 بشراكات دولية ومحلية

دورات أساسية ومتقدمة لرفع كفاءة السلامة والصحة المهنية بمطار القاهرة

مصر للطيران الناقل الرسمي لفعاليات الأسبوع الكويتي في نسخته الـ 16

وزير التعليم العالي يطلق فعاليات "أسبوع البحث والابتكار" بين مصر والاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

خبير قانون دولى: السلوك الاستفزازي المتعمد يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads