الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر تتولى رئاسة لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي لأمن ومعلومات المسافرين

وزير الطيران
وزير الطيران
18 حجم الخط

أعلنت مجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين تولي مصر رئاسة لجنة التواصل والنقل، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المؤسسية والخبرات الفنية للدولة المصرية.

 وبمشاركة وفد مصري رفيع المستوى من الوزارة والجهات  الوطنية المعنية في الاجتماع الذي استضافته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة تسع عشرة دولة عربية وأفريقية.

ويأتي ذلك في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها قطاع الطيران المدني، وفي إطار الدور المتنامي لجمهورية مصر العربية داخل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بأمن الطيران.

وجاء اختيار الملاح سامح محمد فوزي نائب رئيس سلطة الطيران المدني لرئاسة اللجنة، في خطوة تؤكد مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة بمجال أمن الطيران وإدارة بيانات المسافرين.

وفي هذا السياق، أكد  الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بأن تولي مصر رئاسة اللجنة يمثل امتدادًا للجهود التي تبذلها الدولة في دعم أمن الطيران وتطوير آليات معالجة بيانات المسافرين، موضحًا أن وزارة الطيران المدني تعمل وفق منظومة تشريعية وتقنية متكاملة تضمن الإلتزام بالمعايير الدولية وحماية خصوصية البيانات، وبالشراكة مع الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة.

وأضاف الحفني بأن هذا الاختيار يعكس المكانة التي تحظى بها مصر داخل الأطر الإقليمية المعنية بأمن الحدود وحماية حركة السفر، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز جاهزية قطاع الطيران المدني وتطوير البنية المعلوماتية المرتبطة ببيانات الركاب، بما يسهم في دعم استقرار حركة الطيران في المنطقة.

تطوير البنية المعلوماتية للمطارات العربية والأفريقية

ومن خلال رئاستها للجنة التواصل والنقل، تعمل مصر على دعم الدول الأعضاء في تطوير نظم معالجة البيانات وتعزيز التعاون الفني، إلى جانب توحيد آليات العمل داخل الإقليم، والإسهام في رفع قدرات الأمن السيبراني وتطوير البنية المعلوماتية للمطارات العربية والأفريقية.


ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا للدور المحوري لقطاع الطيران المدني المصري داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وترسيخًا لمكانة مصر كشريك رئيسي في دعم أمن الطيران وحماية المسافرين، وبناء منظومة طيران قادرة على مواكبة المتطلبات العالمية والتحديات الأمنية المتسارعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معلومات المسافرين سلطة الطيران المدني وزير الطيران المدني الأمن السيبراني الدكتور سامح الحفني وزير الطيران الطيران المدني رئيس سلطة الطيران المدني

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات IRC Expo 2025 بشراكات دولية ومحلية

دورات أساسية ومتقدمة لرفع كفاءة السلامة والصحة المهنية بمطار القاهرة

مصر للطيران الناقل الرسمي لفعاليات الأسبوع الكويتي في نسخته الـ 16

وزير التعليم العالي يطلق فعاليات "أسبوع البحث والابتكار" بين مصر والاتحاد الأوروبي

"الأطباق الملونة ومضادات الأكسدة"، ورشة بكلية الصيدلة لتعزيز الوعي بالغذاء الصحي والوقاية من الأمراض

مصر للطيران الناقل الرسمي لملتقى شرم الشيخ للتأمين بمشاركة ألف خبير من 40 دولة

وزارة التعليم العالي تفتح باب التقديم لتأشيرات الحج

كلية التجارة جامعة عين شمس تستضيف رئيس الجمعية الأمريكية للمحاسبة

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

كأس مصر، تعادل فاركو وتليفونات بني سويف سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يتقدم على سانت إيلوا لوبوبو بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

هل الحجاب فرض؟ وما هي مواصفاته؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم الزينة التي يجوز للنساء إظهارها

المزيد
الجريدة الرسمية