مصر تتولى رئاسة لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي لأمن ومعلومات المسافرين

أعلنت مجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين تولي مصر رئاسة لجنة التواصل والنقل، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المؤسسية والخبرات الفنية للدولة المصرية.

وبمشاركة وفد مصري رفيع المستوى من الوزارة والجهات الوطنية المعنية في الاجتماع الذي استضافته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة تسع عشرة دولة عربية وأفريقية.

ويأتي ذلك في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها قطاع الطيران المدني، وفي إطار الدور المتنامي لجمهورية مصر العربية داخل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بأمن الطيران.

وجاء اختيار الملاح سامح محمد فوزي نائب رئيس سلطة الطيران المدني لرئاسة اللجنة، في خطوة تؤكد مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة بمجال أمن الطيران وإدارة بيانات المسافرين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بأن تولي مصر رئاسة اللجنة يمثل امتدادًا للجهود التي تبذلها الدولة في دعم أمن الطيران وتطوير آليات معالجة بيانات المسافرين، موضحًا أن وزارة الطيران المدني تعمل وفق منظومة تشريعية وتقنية متكاملة تضمن الإلتزام بالمعايير الدولية وحماية خصوصية البيانات، وبالشراكة مع الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة.

وأضاف الحفني بأن هذا الاختيار يعكس المكانة التي تحظى بها مصر داخل الأطر الإقليمية المعنية بأمن الحدود وحماية حركة السفر، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز جاهزية قطاع الطيران المدني وتطوير البنية المعلوماتية المرتبطة ببيانات الركاب، بما يسهم في دعم استقرار حركة الطيران في المنطقة.

تطوير البنية المعلوماتية للمطارات العربية والأفريقية

ومن خلال رئاستها للجنة التواصل والنقل، تعمل مصر على دعم الدول الأعضاء في تطوير نظم معالجة البيانات وتعزيز التعاون الفني، إلى جانب توحيد آليات العمل داخل الإقليم، والإسهام في رفع قدرات الأمن السيبراني وتطوير البنية المعلوماتية للمطارات العربية والأفريقية.



ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا للدور المحوري لقطاع الطيران المدني المصري داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وترسيخًا لمكانة مصر كشريك رئيسي في دعم أمن الطيران وحماية المسافرين، وبناء منظومة طيران قادرة على مواكبة المتطلبات العالمية والتحديات الأمنية المتسارعة.

