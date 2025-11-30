الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إيرباص تشكر مصر للطيران على تنفيذ التحديثات البرمجية لطائرات A320 بسرعة وكفاءة

مصر للطيران
مصر للطيران
وجّهت شركة أيرباص العالمية الشكر إلى شركة مصر للطيران_الناقل الوطني المصري، وعبرت عن تقديرها الكبير لمستوى التنسيق الفعال والاستجابة السريعة التي قدمها فريق عمل مصر للطيران خلال تنفيذ التحديثات البرمجية اللازمة التى أصدرتها شركة أيرباص مؤخرًا على طرازات A320 وذلك خلال وقت قياسي.

 

شركة أيرباص العالمية تشكر مصر للطيران 

وأشادت أيرباص بالكفاءة التي أظهرتها مصر للطيران في إدارة الموقف، خاصة بعد نجاحها في الانتهاء من فحص الطائرات وتنفيذ التحديثات الفنية المطلوبة لطائرات مصر للطيران بالإضافة إلى طائرات شركة أير كايرو من طراز A320، خلال فترة لا تتجاوز ثماني ساعات فقط، دون أي تأثير على انتظام حركة الرحلات الجوية.

كما ثمنت أيرباص الدور البارز لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية التي أظهرت مستوى عالي من الاحترافية والمهنية، حيث أسهم ذلك في إتمام الإجراءات بسلاسة، وخلق انطباع إيجابي لدى جميع الأطراف،
وهو ما يعكس حجم الثقة المتبادلة بينها وبين مصر للطيران، ويؤكد قدرة مصر للطيران على إدارة المواقف الطارئة بمهارة عالية تليق بمكانتها كواحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

 

وكانت شركة مصر للطيران  شكلت أمس فريقَ عمل متخصصًا من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك للمتابعة الدقيقة للتحديثات الواردة من أيرباص واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الفورية، فضلًا عن تقييم أي تأثير محتمل على جداول التشغيل.

الجريدة الرسمية