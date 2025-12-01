مكاسب أكاديمية مصر للطيران للتدريب من مشاركتها في معرض دبي 2025

18 حجم الخط

شهدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب نشاطًا مكثفًا من خلال سلسلة من الاجتماعات والشراكات الاستراتيجية التي تعكس توجهها نحو التوسع وتطوير منظومتها التدريبية بما يدعم دورها الإقليمي في مجال التدريب الجوي.

وذلك في في ضوء مشاركة أكاديمية مصر للطيران للتدريب في معرض دبي للطيران 2025.

مكاسب أكاديمية مصر للطيران من معرض دبي للطيران 2025



حيث عقد الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب اجتماعًا مع FlightSafety

لتوسيع التعاون من خلال إضافة جهاز محاكاة كامل من المستوى D لطراز بوينغ 737 MAX، إلى جانب جهاز تدريب طيران FTD من المستوى الأول، وهو ما يمثل خطوة نوعية في تحديث منظومة التدريب داخل الأكاديمية على أن تدخل الأجهزة الخدمة مطلع عام 2026.

وفي إطار دعم التقنيات المتقدمة، عقد الطيار وليد سليمان اجتماعًا مع شركة Acron Aviation المزوّد الرئيسي لمحاكيات الطيران بالأكاديمية، حيث تناول اللقاء خطط تعزيز أسطول المحاكيات وتطوير محاكيات الجيل القادم، بالإضافة إلى إدخال محاكيات تشغيل معدات العمليات الأرضية للمرة الأولى، فضلًا عن مناقشة برامج تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بين الجانبين.

كما شهدت مشاركة أكاديمية مصر للطيران للتدريب مباحثات مع أكاديمية الاتحاد للطيران، تناولت بحث فرص التعاون ووضع برامج تدريب مشتركة تسهم في دعم جودة التدريب الجوي على مستوى المنطقة.

وتعكس هذه اللقاءات خلال معرض دبي للطيران 2025 رؤية أكاديمية مصر للطيران للتدريب في مواصلة التوسع والابتكار وتعزيز مكانتها كصرح تدريبي رائد يقدم أحدث تقنيات التدريب الجوي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

