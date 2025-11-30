دورات أساسية ومتقدمة لرفع كفاءة السلامة والصحة المهنية بمطار القاهرة

18 حجم الخط

قام قطاع السلامة والجودة بـمطار القاهرة برئاسة الدكتور محمد شربي، بالتعاون مع قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بتنفيذ البرنامج التدريبي الأساسي لأخصائيين وفنيين السلامة والصحة المهنية على مجموعتين بعدد ٢٠ أخصائيا و٤٠ فنيا بهدف تأهيل عدد من العاملين تمهيدًا لانضمامهم إلى جهاز السلامة والصحة المهنية بالشركة.

تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية

ويأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الطيران المدني لرفع كفاءة المطارات المصرية، واستراتيجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.

تعزيز ثقافة السلامة داخل جميع قطاعات شركة ميناء القاهرة

وقد نُفّذ البرنامج بالتعاون مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، الجهة الوحيدة المعتمدة قانونيًا لتنفيذ هذا النوع من التدريب، حيث اجتاز جميع المتدربين الاختبارات المطلوبة للحصول على الشهادة المعتمدة.

وفي سياق متصل، وامتثالًا لمواد قانون العمل بشأن التدريب الأساسي والتقدمي لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، نفذت الإدارة العامة للتدريب برنامج تدريبي متقدم لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، بمشاركة عدد من قيادات الشركة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.

ومن المقرر أن تستمر الإدارة العامة للتدريب في تنفيذ جميع متطلبات قانون العمل المتعلقة بالتدريب الأساسي والتقدمي والنوعي، حيث أن شركة ميناء القاهرة الجوي من أوائل الجهات التي بدأت بالفعل تطبيق قانون العمل الجديد وقد أشاد المشاركون بالمحتوى العلمي ومستوى التنظيم، مؤكدين أهمية البرنامج في تعزيز كفاءة منظومة السلامة بمواقع العمل.

وصرح المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ان هذه الجهود المتكاملة في التطوير الفني والمهني تعكس حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على رفع كفاءة بيئة العمل، وتعزيز المكانة الدولية لمطار القاهرة ضمن المطارات الرائدة عالميًا في تبنّي المعايير الحديثة بما يدعم مفاهيم التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

