جامعة عين شمس تشارك في اجتماعات معاهد كونفوشيوس وتعزز تعاونها مع الجامعات الصينية

شاركت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال زيارتها الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات العلمية رفيعة المستوى التي تعكس المكانة المتنامية للجامعة على خريطة التعليم العالي الآسيوي والدولي.

وخلال فعاليات اليوم الأول، شاركت في الاجتماع الدوري السنوي لمعهد كونفوشيوس المنعقد بجامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية بمدينة قوانغتشو، والذي يعقد بالتناوب بين مصر والصين.

وتم خلال الاجتماع استعراض سير العملية التعليمية والامتحانات الدولية والأنشطة الثقافية والتبادلات العلمية، إلى جانب عرض شامل لإنجازات عام 2025 وخطة الأنشطة المقترحة لعام 2026.

وأعرب الدكتور شان مينغ خاو نائب رئيس جامعة قوانغدونغ لشؤون التعاون الدولي، عن اعتزاز الجامعة بالشراكة الممتدة مع جامعة عين شمس، مؤكدًا رغبة الجامعة في تعزيز التعاون في مختلف التخصصات، حيث تضم جامعة قوانغدونغ 26 كلية تغطي مجالات اللغات والاقتصاد والتجارة والحاسبات والقانون والفنون وغيرها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة فاروق حرص جامعة عين شمس على دعم معهد كونفوشيوس، بوصفه أحد أهم الجسور الفاعلة في التعاون المصري الصيني، مشيرةً إلى دوره في إعداد كوادر مصرية شابة تتقن اللغة الصينية وتستوعب الثقافة الصينية بما يدعم التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين.

وقالت إن جامعة عين شمس ماضية في تعزيز حضورها الدولي، وبناء شراكات تتيح تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام طلابها وباحثيها. وإن تعاوننا مع جامعة قوانغدونغ نموذج مضيء لتفاعل حضاري وثقافي وعلمي يعود بالنفع على الجانبين.”

وأشارت كذلك إلى أن الجامعة تسعى إلى تطوير برامج عالية المستوى في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب، والإعلام، وإدارة الأعمال، بما يتواكب مع التطورات العالمية.

حضر الاجتماع من معهد كونفوشيوس الدكتور ناصر عبدالعال المدير المصري للمعهد، والبروفيسور وانغ شياو خاي المدير الصيني، والذي استعرض خطة العمل للعام المقبل.

وعقب الاجتماع، قامت غادة فاروق بجولة تفقدية للتعرف على كليات الجامعة وإمكاناتها التعليمية.

وفي اليوم الثاني للزيارة، شاركت سيادتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الموسع للجامعات المؤسسة لمعاهد كونفوشيوس، بحضور قيادات جامعات من روسيا واليابان والبرتغال وبيرو وكاب فيردي، حيث ألقت كلمة أكدت فيها على أهمية تعميق التعاون الأكاديمي بين جامعة عين شمس والجامعات الدولية.

كما قامت بزيارة ميدانية لمجموعة GAC لصناعة السيارات الكهربائية، للاطلاع على أحدث التقنيات الصينية في مجال هندسة وتكنولوجيا المركبات الكهربية.

وشاركت نائب رئيس الجامعة في مؤتمر جامعات آسيا، حيث ألقت كلمة تناولت فيها الشراكات الصناعية بين الصناعة والجامعة والتحديات خارطة الطريق التي تواجه الجامعات، مؤكدة أهمية الربط بين الجامعات والمؤسسات الصناعية

كما أكدت الدكتورة غادة فاروق أن تعزيز الشراكة بين الصناعة والجامعة أصبح ضرورة لبناء اقتصاد تنافسي، مشيرة إلى أن خارطة الطريق تواجه تحديات تتطلب مواءمة التعليم مع احتياجات السوق وتطوير قدرات الطلاب في التقنيات الحديثة، وأن التعاون مع المؤسسات الصينية يمثل خطوة مهمة لدعم الابتكار والصناعة الوطنية.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت سلسلة لقاءات ثنائية مع جامعات من روسيا وفرنسا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وصي تشوان وهونغ كونغ وماكاو، بهدف بحث فرص التعاون المشترك.

كما شاركت في احتفالية جامعة قوانغدونغ بالذكرى الستين لتأسيسها، حيث تم عقد اجتماعات موسعة مع قيادات الجامعة وعمداء الكليات لبحث التوسع في التعاون الأكاديمي بين الجانبين، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي.

