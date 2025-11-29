كلية التجارة جامعة عين شمس تستضيف رئيس الجمعية الأمريكية للمحاسبة

18 حجم الخط

تستضيف كلية التجارة جامعة عين شمس الدكتورة إيفون هينسون، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للمحاسبة وناشرة مجلة Accounting Review، بعنوان: "تشكيل مستقبل التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة"

وذلك بقاعة علي لطفي بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس.

ودعت الكلية جميع طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمهتمين بمجال المحاسبة لحضور هذا اللقاء المميز والاستفادة من الخبرات الدولية الرفيعة التي تتمتع بها المتحدثة الضيفة.

النقل الذكي والطرق الحديثة

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قسم الجغرافيا ندوة علمية متميزة بعنوان: "النقل الذكي والطرق الحديثة: رؤية مصر 2030"وذلك صباح يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ألقت الندوة ريهام محمد عز الدين، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية ونظم المعلومات الجغرافية المساعد بالقسم، استهلت الدكتورة ريهام الندوة بتعريف شامل لـ مفهوم النقل الذكي، مسلطة الضوء على أهمية تطوير شبكة النقل الذكي ومستعرضة مكونات منظومته الأساسية.



وتعمقت المحاضرة في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في النقل لرفع الكفاءة وتحسين تجربة المستخدمين.

استعراض شامل لمشروعات النقل القومي، انتقلت الدكتورة عز الدين إلى جزء شيق وممتع، حيث قدمت شرحًا وافيًا ومصورًا لمشروعات النقل القومي العملاقة في مصر.

و تطرقت إلى محاور هامة مثل محور روض الفرج - الضبعة، ومحور سمالوط، ومحور 30 يوليو، بالإضافة إلى منظومة الأوتوبيس الترددي الكهربائي الحديث.

شمل الحديث مشاريع رائدة مثل القطار الكهربائي الخفيف، وأهمية محطة عدلي منصور كمحطة مركزية، ومحطة قطار بشتيل بالجيزة، وصولًا إلى المشروع الأضخم وهو القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح).



وسلطت الضوء على تطوير الموانئ مثل ميناء جرجوب، ومحطة الحاويات "تحيا مصر" بميناء دمياط، وتناولت تطور النقل النهري من خلال مشروع التاكسي النهري.



و اختتمت باستعراض أبرز التطورات في النقل الجوي ومنها مطار سفنكس الدولي ومشروع التاكسي الجوي.

ساهمت مجموعة من الصور والفيديوهات التي أثرت بها الدكتورة ريهام حديثها، في زيادة الاستفادة المرجوة من الندوة على مستوى الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، حيث عززت الفهم العملي للمشروعات المطروحة.



وفي ختام الندوة، قامت سهام هاشم بتقديم شهادة تقدير للدكتورة ريهام محمد عز الدين على مجهودها المبذول وقيمة المحتوى العلمي المقدم. كما قدمت رئيسة القسم مجموعة من الاقتراحات الهامة، من أبرزها إقامة العديد من الزيارات الميدانية لبعض وسائل النقل الحديثة للوقوف عمليًا على أهميتها وفوائدها.

