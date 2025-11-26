جامعة عين شمس تناقش مستجدات المرصد المجتمعي وتطوير خدمات المراكز الخاصة

18 حجم الخط



عقد مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس اجتماعه الشهري برئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون القطاع، واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم قدمت الدكتورة غادة فاروق التهنئة للدكتورة يمنى صفوت بتوليها منصب القائم بأعمال عميدة كلية الألسن.

وشهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض المجلس جهود جامعة عين شمس في القوافل التنموية، وفي مقدمتها قافلة حلايب وشلاتين التي شاركت فيها عدة كليات هي: الطب، التجارة، التربية، الإعلام، والزراعة، وبلغ عدد المستفيدين منها 8421 مستفيدًا.

كما تم عرض الحملات التوعوية التي نُفذت في المجالات الثقافية والصحية، والتي بلغت 86 حملة توعوية شملت 17 مدرسة و9 إدارات تعليمية.

وتناول المجلس مستجدات المرصد المجتمعي بجامعة عين شمس من خلال عرض لمقترح اللائحة التنظيمية للمرصد، بوصفه كيانًا بحثيًا وتطبيقيًا داخل الجامعة يتولى رصد وتحليل الظواهر المجتمعية في البيئة المصرية، اعتمادًا على أدوات بحثية ذكية وقواعد بيانات محلية ودولية، دعمًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تم استعراض أنشطة المرصد التي تسهم في تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع عبر تحليل القضايا المجتمعية، وقياس احتياجات الفئات المختلفة، وتقديم توصيات علمية تدعم متخذ القرار وتحقق الربط بين الجامعة والمجتمع.

كما ناقش المجلس أعمال لجنة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص,

كما استعرض المجلس أعمال اللجنة الدائمة المسئولة عن مراجعة أعمال المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص

التي تقدم الدورات التدريبية

وانطلاقًا من حرص قطاع خدمة المجتمع على تطوير أداء المراكز والوحدات، تمت مناقشة مقترح دمج بعض الأنشطة داخل مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق التكامل الخدمي.

كما بحث المجلس آليات دعم ذوي الهمم من خلال تحسين الخدمات المقدمة بمركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية للطفولة المبكرة، ومنها دراسة اعتماد اختبارات تقييم جديدة مثل اختبار كونرز واختبار صعوبات التعلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.