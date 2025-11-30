الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق فعاليات IRC Expo 2025 بشراكات دولية ومحلية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
18 حجم الخط
ads

أعلنت اللجنة المنظمة للمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC Expo 2025) عن قائمة الشركاء الرئيسيين للدورة القادمة، والتي تُقام هذا العام تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، على أن يفتتحها دولة رئيس مجلس الوزراء، في حدث يُعد الأكبر من نوعه لربط البحث العلمي بالصناعة والابتكار وريادة الأعمال.

تسويق البحوث ونقل التكنولوجيا

وتشهد دورة هذا العام شراكات واسعة مع مؤسسات رائدة على المستويين العربي والدولي والمحلي، بما يعكس الدور المتصاعد للمعرض كمنصة استراتيجية تدعم تسويق البحوث ونقل التكنولوجيا، وتفتح قنوات تعاون جديدة بين منظومات البحث العلمي والصناعة وريادة الأعمال.

 

وتضم قائمة الشركاء هذا العام تحالفًا متنوعًا من الجهات:
اتحاد مجالس البحث العلمي العربية (FASRC) بوصفه شريكًا عربيًا رئيسيًا لتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية في الدول العربية؛ والجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA) لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتيسير إجراءات الترخيص التجاري لمخرجات البحوث؛ والاتحاد الأوروبي (EU) كشريك دولي يسهم في بناء الجسور مع شبكات الابتكار ونقل التكنولوجيا الأوروبية؛ إضافة إلى بنك المعرفة المصري (EKB) الذي يشارك كشريك معرفي يوفر قاعدة علمية ضخمة لدعم الباحثين والمبتكرين.

وأكدت اللجنة المنظمة في تصريحات أن:"رعاية فخامة رئيس الجمهورية وافتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء للمعرض تمثلان دفعة قوية للمنظومة البحثية والاقتصادية في مصر، وتؤكدان أن الدولة تضع تعظيم الاستفادة من مخرجات البحوث في صدارة أولوياتها."

ويُعد IRC Expo 2025 أكبر حدث دولي في المنطقة متخصص في نقل التكنولوجيا والابتكار، حيث يقدم منصة شاملة تجمع الباحثين ورواد الأعمال والصناعة تحت سقف واحد، بهدف تحويل البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية مضافة. ومن المقرر أن يشهد المعرض هذا العام برنامجًا ثريًا يتضمن مناقشات متخصصة وورش عمل حول آليات التمويل والتسويق التكنولوجي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجيا والابتكار بنك المعرفة المصري حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

دورات أساسية ومتقدمة لرفع كفاءة السلامة والصحة المهنية بمطار القاهرة

مصر للطيران الناقل الرسمي لفعاليات الأسبوع الكويتي في نسخته الـ 16

وزير التعليم العالي يطلق فعاليات "أسبوع البحث والابتكار" بين مصر والاتحاد الأوروبي

"الأطباق الملونة ومضادات الأكسدة"، ورشة بكلية الصيدلة لتعزيز الوعي بالغذاء الصحي والوقاية من الأمراض

مصر للطيران الناقل الرسمي لملتقى شرم الشيخ للتأمين بمشاركة ألف خبير من 40 دولة

وزارة التعليم العالي تفتح باب التقديم لتأشيرات الحج

كلية التجارة جامعة عين شمس تستضيف رئيس الجمعية الأمريكية للمحاسبة

قسم الاقتصاد المنزلي بنوعية عين شمس يحصل على الاعتماد البرامجي

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2026

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

لحظة انهيار كوبري بالمسئولين في الماء أثناء افتتاحه بالكونغو (فيديو)

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "أحمد الأصفهاني" شيخ الحديث الشريف بمصر في وقته

"العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم"، موضوعات خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية الصراصير في المنام وعلاقتها بوجود الكثير من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية