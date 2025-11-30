انطلاق فعاليات IRC Expo 2025 بشراكات دولية ومحلية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المنظمة للمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC Expo 2025) عن قائمة الشركاء الرئيسيين للدورة القادمة، والتي تُقام هذا العام تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، على أن يفتتحها دولة رئيس مجلس الوزراء، في حدث يُعد الأكبر من نوعه لربط البحث العلمي بالصناعة والابتكار وريادة الأعمال.

تسويق البحوث ونقل التكنولوجيا

وتشهد دورة هذا العام شراكات واسعة مع مؤسسات رائدة على المستويين العربي والدولي والمحلي، بما يعكس الدور المتصاعد للمعرض كمنصة استراتيجية تدعم تسويق البحوث ونقل التكنولوجيا، وتفتح قنوات تعاون جديدة بين منظومات البحث العلمي والصناعة وريادة الأعمال.

وتضم قائمة الشركاء هذا العام تحالفًا متنوعًا من الجهات:

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية (FASRC) بوصفه شريكًا عربيًا رئيسيًا لتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية في الدول العربية؛ والجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA) لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتيسير إجراءات الترخيص التجاري لمخرجات البحوث؛ والاتحاد الأوروبي (EU) كشريك دولي يسهم في بناء الجسور مع شبكات الابتكار ونقل التكنولوجيا الأوروبية؛ إضافة إلى بنك المعرفة المصري (EKB) الذي يشارك كشريك معرفي يوفر قاعدة علمية ضخمة لدعم الباحثين والمبتكرين.

وأكدت اللجنة المنظمة في تصريحات أن:"رعاية فخامة رئيس الجمهورية وافتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء للمعرض تمثلان دفعة قوية للمنظومة البحثية والاقتصادية في مصر، وتؤكدان أن الدولة تضع تعظيم الاستفادة من مخرجات البحوث في صدارة أولوياتها."

ويُعد IRC Expo 2025 أكبر حدث دولي في المنطقة متخصص في نقل التكنولوجيا والابتكار، حيث يقدم منصة شاملة تجمع الباحثين ورواد الأعمال والصناعة تحت سقف واحد، بهدف تحويل البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية مضافة. ومن المقرر أن يشهد المعرض هذا العام برنامجًا ثريًا يتضمن مناقشات متخصصة وورش عمل حول آليات التمويل والتسويق التكنولوجي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

