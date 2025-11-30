الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يتعثر أمام جيرونا ويفرط في الصدارة

ريال مدريد
ريال مدريد
18 حجم الخط

الدوري الإسباني، تعادل جيرونا مع ريال مدريد، بنتيجة 1-1، في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري، على ملعب "مونتيليفي".

وكان كيليان مبابي  سجل هدفا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 43 وألغاه الحكم بعد العودة إلى الفار بداعي وجود لمسة يد على المهاجم الفرنسي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول سجل المغربي عز الدين أوناحي هدف تقدم جيرونا على حساب ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني حصل ريال مدريد على ركلة جزاء سجلها بنجاح النجم الفرنسي كيليان مبابي.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

وبدأ ريال مدريد المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - رودريجر - فاران جارسيا.

الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر - جواد بيلينجهام

الهجوم:  كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

وشهد ريال مدريد غيابات دفاعية في صفوفه أمام جيرونا في الدوري بسبب الإصابة، وغاب دين هويسن، داني كارفاخال، وديفيد ألابا.

مباراة ريال مدريد وجيرونا 

وتراجع نادي ريال مدريد للمركز الثاني بعد التعادل في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث تصدر برشلونة بعد فوزه مساء السبت أمام ديبورتيفو ألافيس بثلاثية لهدف.

ويملك برشلونة 34 نقطة في الصدارة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 33 نقطة، أما جيرونا يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الليجا بـ 12 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني الكسندر ارنولد الفرنسي كيليان مبابي المغربي عز الدين أوناحي الفرنسي كيليان ترينت ألكسندر أرنولد تشكيل ريال مدريد امام جيرونا تشكيل ريال مدريد

مواد متعلقة

فيريرا يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: تعرضت للطرد وسأذهب للفيفا

مدرب سوريا: مواجهة تونس صعبة وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية في كأس العرب

محمد صلاح على دكة البدلاء، تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

مواجهات قوية في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

ماذا قال مدرب فلسطين عن مواجهة قطر في كأس العرب؟

مدرب تونس: توقيت بطولة كأس العرب صعب وطموحنا بلوغ النهائي والتتويج

لوبيتيجي قبل افتتاح كأس العرب: جاهزون للمنافسة ومواجهة فلسطين لن تكون سهلة

الأكثر قراءة

توقف مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق رئيس محكمة بالاسكندرية النار على نفسه

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

الدوري الإنجليزي، تشيلسي بـ10 لاعبين يتعادل مع آرسنال 1-1

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة

خدمات

المزيد

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الخنفساء في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قادمة

اختلف فيه الفقهاء، حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم

المزيد
الجريدة الرسمية