ريال مدريد يتعثر أمام جيرونا ويفرط في الصدارة

الدوري الإسباني، تعادل جيرونا مع ريال مدريد، بنتيجة 1-1، في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري، على ملعب "مونتيليفي".

وكان كيليان مبابي سجل هدفا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 43 وألغاه الحكم بعد العودة إلى الفار بداعي وجود لمسة يد على المهاجم الفرنسي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول سجل المغربي عز الدين أوناحي هدف تقدم جيرونا على حساب ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني حصل ريال مدريد على ركلة جزاء سجلها بنجاح النجم الفرنسي كيليان مبابي.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

وبدأ ريال مدريد المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - رودريجر - فاران جارسيا.

الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر - جواد بيلينجهام

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

وشهد ريال مدريد غيابات دفاعية في صفوفه أمام جيرونا في الدوري بسبب الإصابة، وغاب دين هويسن، داني كارفاخال، وديفيد ألابا.

مباراة ريال مدريد وجيرونا

وتراجع نادي ريال مدريد للمركز الثاني بعد التعادل في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث تصدر برشلونة بعد فوزه مساء السبت أمام ديبورتيفو ألافيس بثلاثية لهدف.

ويملك برشلونة 34 نقطة في الصدارة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 33 نقطة، أما جيرونا يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الليجا بـ 12 نقطة.

