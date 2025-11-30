الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو
18 حجم الخط

قاد المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد للفوز على ضيفه ريال أوفييدو بهدفين دون رد مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

 

وواصل أتلتيكو مدريد سلسلته الإيجابية بعدما حقق انتصاره الخامس في المباريات الخمس الأخيرة، كما حقق فوزه الحادي عشر على التوالي على ملعبه في جميع البطولات.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال أوفييدو

وسجل سورلوث الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 16، بعدما تلقى تمريرة من زميله ديفيد هانكو من الجهة اليسرى، ليسجل أولى أهداف المباراة.وفي الدقيقة 26 عاد سورلوث ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وذلك بعدما تقدم بالكرة داخل منطقة جزاء الفريق الضيف ليضع الكرة في الشباك.

 

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر برشلونة الترتيب مؤقتا برصيد 34 نقطة.

 

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريال أوفييدو عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

 

ويلتقي اليوم الأحد ريال مدريد مع مضيفه جيرونا، في الجولة الرابعة من الليجا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النرويجي ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد ريال أوفييدو الدوري الإسباني ريال مدريد أتلتيكو مدريد ضد ريال أوفييدو

مواد متعلقة

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يخطف فوزا صعبا أمام إنتر ميلان

بمشاركة هيثم حسن، برشلونة يقسو على ريال أوفييدو بثلاثية بالدوري الإسباني (فيديو)

ريال مدريد يهزم أوفييدو بثلاثية في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام فولهام 2/0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

توتنهام يسقط بالخسارة أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

بالأسماء، تفاصيل إلغاء الإدارية العليا لانتخابات النواب في 11 دائرة بالمرحلة الأولى

الإدارية العليا تلغي انتخابات الدائرة التاسعة بكوم حمادة ومركز بدر بالبحيرة

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دولة التلاوة، الشيخ طه النعماني ينافس المتسابق محمد محفوظ على جمال الصوت (فيديو)

المتسابق أبو العلا يبهر “دولة التلاوة” بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ منصور الشامى الدمنهورى: صوت نادر ومدرسة عريقة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية