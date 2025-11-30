أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

18 حجم الخط

قاد المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد للفوز على ضيفه ريال أوفييدو بهدفين دون رد مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وواصل أتلتيكو مدريد سلسلته الإيجابية بعدما حقق انتصاره الخامس في المباريات الخمس الأخيرة، كما حقق فوزه الحادي عشر على التوالي على ملعبه في جميع البطولات.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال أوفييدو

وسجل سورلوث الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 16، بعدما تلقى تمريرة من زميله ديفيد هانكو من الجهة اليسرى، ليسجل أولى أهداف المباراة.وفي الدقيقة 26 عاد سورلوث ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وذلك بعدما تقدم بالكرة داخل منطقة جزاء الفريق الضيف ليضع الكرة في الشباك.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر برشلونة الترتيب مؤقتا برصيد 34 نقطة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريال أوفييدو عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

ويلتقي اليوم الأحد ريال مدريد مع مضيفه جيرونا، في الجولة الرابعة من الليجا.



