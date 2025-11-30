فيريرا يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: تعرضت للطرد وسأذهب للفيفا

الأحد 30 نوفمبر 2025
كشف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن كواليس مهمة خلال فترة تدريبه للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن صاحب القرار في عدة ملفات بارزة داخل النادي.

 

فيريرا يكشف كواليس رحيله عن الزمالك 

وقال فيريرا في تصريحات تلفزيونية  إن اللاعب الوحيد الذي طلب التعاقد معه من بين الصفقات الجديدة كان خوان بيزيرا، مشددًا على أنه لم يكن مسؤولًا عن قرار رحيل أي لاعب عن الفريق. 

وأضاف أن المدير التنفيذي السابق، جون إدوارد، "لم يتدخل مطلقًا في عملي، سواء في إدارة المباريات أو اختيار التشكيل".

وتحدث المدرب البلجيكي عن مواجهة الأهلي، موضحًا أن الفريق لم يستعد بشكل جيد لتلك المباراة، بسبب عدم قدرة الجهاز الفني على تحليل منافسهم أو عرض لقطات فيديو، نتيجة عدم دفع النادي مستحقات شركة تحليل الأداء.

وعن طريقة رحيله، عبّر فيريرا عن استيائه، قائلًا: "لم تعجبني الطريقة التي خرجت بها من النادي، لقد تم طردي دون أن يخبرني أحد، وعرفت الخبر من أصدقائي والصحفيين عبر واتساب".

وأكد فيريرا أنه يتطلع للحصول على كامل مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أنه تقدّم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على حقوقه.

