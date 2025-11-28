تطور مفاجئ في موقف ريال مدريد من ضم كوناتي

18 حجم الخط

فجرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مفاجأة حول تغير موقف نادي ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول.

ووفقًا لما ذكرته، صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، فإن ريال مدريد الذي كان يفكر في ضم إبراهيما كوناتي، في صفقة انتقال حر، الصيف المقبل، لكنها أوضحت أن ريال مدريد موقفه تغير من ضم كوناتي، وأبلغ ليفربول مباشرة، بعدم رغبته في ضم المدافع الفرنسي.

تابعت "ذا أثليتك" أن إدارة ليفربول أبدت عزمًا قويًا، لاستمرار إبراهيما كوناتي، وتمديد عقده، إلا أن الأمر لا يزال يتوقف على أولويات اللاعب، وإمكانية البقاء في أنفيلد.

ووفق الموقف الجديد لنادي ريال مدريد، سيظل الغموض يحيط بمستقبل كوناتي، على الأقل خلال الشهر المقبل، مع ترقب دخول الانتقالات الشتوية في يناير، ما إذا كان المدافع الفرنسي سيمدد عقده أم سيرحل مجانًا في الصيف.

كوناتي ينتهي تعاقده مع الريدز نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، مما جعل اسمه يرتبط بشكل مباشر بريال مدريد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.