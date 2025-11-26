مبابي يقود ريال مدريد للفوز على أولمبياكوس بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

حقق ريال مدريد الإسباني انتصارا مثيرا على نظيره أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب كارايسكاكيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أولمبياكوس في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه تشيكينو، ثم نجح ريال مدريد في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق مبابي في الدقائق 22 و24 و29.

وفي الشوط الثاني سجل مهدي طارمي هدف أولمبياكوس الثاني في الدقيقة 52، وبعد مرور 7 دقائق فقط وبالتحديد في الدقيقة 59 عاد مبابي ليسجل رابع الأهداف للميرنجي ورابع أهدافه في المباراة، وجاء هدف أولمبياكوس الثالث في الدقيقة 81 عن طريق أيوب الكعبي.

تشكيل ريال مدريد أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا



وافتقد ريال مدريد خدمات الحارس تيبو كورتوا بسبب نزلة فيروسية قوية، كما غاب دين هويسن وإيدير ميليتاو للإصابة أمام أولمبياكوس.

وبتلك النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يأتي أولمبياكوس في المركز الـ 33 برصيد نقطتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.