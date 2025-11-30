ماذا قال مدرب فلسطين عن مواجهة قطر في كأس العرب؟

18 حجم الخط

أكد إيهاب أبو جزر، مدرب منتخب فلسطين، جاهزية فريقه للتحديات الكبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب قطر في افتتاح منافسات كأس العرب 2025، مشددًا على أن المنتخب يدخل هذه النسخة بعزيمة وإصرار رغم صعوبة المجموعة.

تصريحات مدرب فلسطين

وقال أبو جزر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نلعب في مجموعة صعبة جدًا وعالمية، تضم منتخبين صاعدين لكأس العالم 2026، وهذا يمنح كل مباراة حجمًا خاصًا من التحدي. ومع ذلك، نحن متمسكون بحظوظنا في البطولة لأنها محطة مهمة بالنسبة لنا."

فلسطين

وأشار مدرب فلسطين إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية، مضيفًا: "البطولة محطة مهمة، ومجموعتنا بالفعل صعبة جدًا، لكننا سنتمسك بحظوظنا حتى اللحظة الأخيرة، وسنقاتل لتقديم أفضل صورة عن الكرة الفلسطينية."

وتفتتح فلسطين مشوارها في البطولة بمواجهة قوية أمام المنتخب القطري، في لقاء ينتظر أن يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وسط طموحات كبيرة للفريقين لتحقيق انطلاقة مثالية في البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.