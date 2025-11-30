الأحد 30 نوفمبر 2025
رياضة

ماذا قال مدرب فلسطين عن مواجهة قطر في كأس العرب؟

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
أكد إيهاب أبو جزر، مدرب منتخب فلسطين، جاهزية فريقه للتحديات الكبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب قطر في افتتاح منافسات كأس العرب 2025، مشددًا على أن المنتخب يدخل هذه النسخة بعزيمة وإصرار رغم صعوبة المجموعة.

تصريحات مدرب فلسطين

وقال أبو جزر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نلعب في مجموعة صعبة جدًا وعالمية، تضم منتخبين صاعدين لكأس العالم 2026، وهذا يمنح كل مباراة حجمًا خاصًا من التحدي. ومع ذلك، نحن متمسكون بحظوظنا في البطولة لأنها محطة مهمة بالنسبة لنا." 

 

فلسطين
فلسطين

وأشار مدرب فلسطين إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية، مضيفًا: "البطولة محطة مهمة، ومجموعتنا بالفعل صعبة جدًا، لكننا سنتمسك بحظوظنا حتى اللحظة الأخيرة، وسنقاتل لتقديم أفضل صورة عن الكرة الفلسطينية." 

وتفتتح فلسطين مشوارها في البطولة بمواجهة قوية أمام المنتخب القطري، في لقاء ينتظر أن يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وسط طموحات كبيرة للفريقين لتحقيق انطلاقة مثالية في البطولة.

