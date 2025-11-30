موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، يستقبل جيرونا نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري، على ملعب "مونتيليفي".

وواصل ريال مدريد بعد الفوز على أولمبياكوس، في المباراة الأخيرة طريقه نحو قمة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى النقطة الثانية عشرة، في المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال، متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

وتعد مباراة ريال مدريد أمام جيرونا بملعبه مونتليفي من المباريات المهمة للريال في الليجا قبل بـ4 أيام من خوض مهمة أخرى خارج الديار عندما يزور ملعب "سان ماميس"، معقل فريق أتلتيك بيلباو، قبل أن يعود إلى "سانتياجو برنابيو" لاستضافة سيلتا فيجو، وذلك يوم 7 ديسمبر 2025.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

موقف ريال مدريد في الدوري

وتراجع نادي ريال مدريد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث تصدر برشلونة بعد فوزه مساء السبت أمام ديبورتيفو ألافيس بثلاثية لهدف.

ويملك برشلونة 34 نقطة في الصدارة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 32 نقطة، أما جيرونا يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الليجا بـ11 نقطة.

