مواجهات قوية في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نتائج قرعة مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، والتي أسفرت عن مواجهتين من العيار الثقيل تجمع بين كبار الكرة السعودية ومفاجآت البطولة.

نتائج قرعة نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين

وجاءت القرعة على النحو التالي:

الهلال × الأهلي

الاتحاد × الخلود

وستُقام منافسات الدور نصف النهائي على مدار يومي 23 و24 فبراير 2026، حيث ينتظر الجمهور مواجهات حاسمة ستحدد طرفي النهائي في واحدة من أغلى البطولات وأكثرها تنافسية في السعودية.

وتحمل مواجهة الهلال والأهلي طابعًا كلاسيكيًا مثيرًا، فيما يسعى الاتحاد لتجاوز عقبة الخلود الذي يُعد الحصان الأسود للنسخة الحالية بعد وصوله التاريخي لهذا الدور.

ومن المتوقع أن تشهد المباراتان جماهيرية كبيرة وترقبًا واسعًا، مع دخول البطولة مراحلها الأخيرة واقتراب الحلم الأغلى لجميع الفرق المتنافسة.

