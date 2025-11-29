السبت 29 نوفمبر 2025
اللجنة المنظمة لـ "كأس العرب": مترو الدوحة مجانا خلال البطولة وإقبال استثنائي على التذاكر

كأس العرب
كأس العرب
كشف جاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العرب 2025، عن مجموعة من الأرقام والقرارات المهمة التي تعكس الزخم الكبير الذي تحظى به النسخة الحالية، المقرر انطلاقها في قطر خلال الأيام المقبلة.

إقبال ضخم على تذاكر كأس العرب 

وأوضح الجاسم في مؤتمر صحفي أقيم اليوم عن تنظيم البطولة أنها شهدت إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، حيث تم حتى الآن بيع أكثر من 700 ألف تذكرة، مشيرًا إلى أن جماهير الأردن والسعودية جاءت في مقدمة الأكثر شراءً للتذاكر، وهو ما يعكس الحضور الواسع المتوقع في مدرجات الملاعب القطرية.

وفي جانب التغطية الإعلامية، أعلن الجاسم أن اللجنة المنظمة استقبلت 3861 طلبًا للتصاريح الإعلامية من مختلف دول العالم.

كما كشف عن تفاصيل حفل الافتتاح، حيث سيُقام في استاد البيت عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، في حدث ينتظره عشاق الكرة العربية بفارغ الصبر.

مترو الدوحة مجانا في كأس العرب

وفي إطار تسهيل تنقل الجماهير، أكد الجاسم أن مترو الدوحة سيكون مجانيًا لحاملي تذاكر المباريات طوال أيام البطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المشجعين وضمان وصولهم السلس إلى الملاعب.

