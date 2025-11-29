أول تعليق من يورتشيتش بعد فوز بيراميدز على باور ديناموز

18 حجم الخط

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب باور ديناموز الزامبي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون مقابل، وحصد ثلاث نقاط جديدة مهمة في مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية.

تصريحات مدرب بيراميدز

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه كان يتوقع مباراة قوية من باور ديناموز لأنه فريق مميز على أرضه تحديدا ويمتلك مجموعة من اللاعبين المهمين في بعض المراكز وبإمكانهم اللعب في أندية كبيرة، مشددا على أنه أظهر مدى جودته أمام بيراميدز ولكن في النهاية حقق فريقه الفوز وحصد ثلاث نقاط أخرى مهمة وضعت الفريق في مكان ممتاز في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في البطولة.

يورتشيتش شدد على أن الفوز في مباراتين لا يعني مطلقا ضمان التأهل لأن المشوار به متغيرات والبطولة قوية، والكل شاهد ما حدث في مباراة نهضة بركان في نيجيريا أمام ريفرز والفوز المتأخر وكان بإمكان الفريق النيجيري الفوز، وكذلك باور ديناموز سيكون منافسا قويا على أرضه والمباريات أمامه هنا في ندولا لن تكون سهلة.

يورتشيتش أشار إلى أنه بعد الفوز على بطل زامبيا لا وقت للراحة ولابد من العودة فورا إلى القاهرة لأن أمامنا مباراة في الدوري بعد يومين فقط لابد من الفوز بها لمواصلة المشوار المحلي بكل قوة.

مباراة باور ديناموز الزامبي وبيراميدز

وانتهت مباراة باور ديناموز الزامبي أمام بيراميدز بنتيجة 1-0 للفريق المصري، في المباراة التي جرت، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد رضا بوبو هدف بيراميدز في شباك باور ديناموز في الدقيقة 50 من زمن المباراة، وتعرض أحمد الشناوي حارس بيراميدز لإصابة في الدقيقة 37 وغادر الملعب وحل مكانه محمود جاد.

