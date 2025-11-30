الدوري الإيطالي، ليتشي يتقدم على تورينو بثنائية في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، تقدم فريق ليتشي على نظيره تورينو بثنائية نظيفة في الشوط الأول ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة في الدوري الإيطالي.

مباراة ليتشي وتورينو

أحرز ثنائية ليتشي كل من: لاسانا كوليبالي في الدقيقة 20 ثم أحرز لاميك باندا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ليتشي ضد تورينو - 1:30 ظهرًا

بيزا كالتشيو ضد إنتر ميلان - 4 مساءً

أتالانتا ضد فيورنتينا - 7 مساءً

روما ضد نابولي - 9:45 مساءً

مباريات الدوري الإيطالي

وفاز ميلان على لاتسيو 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإيطالي.

وأحرز رافائيل لياو هدف ميلان في الدقيقة 51 من المباراة، وبهذه النتيجة يحتل ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة مؤقتا، فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن بـ 18 نقطة.

وشهدت الدقائق الأخيرة لجوء الحكم لتقنية الفار بسبب احتمالية احتساب ركلة جزاء لميلان لكن الفار أكد قرار الحكم بعدم احتساب خطأ.

