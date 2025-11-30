الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في الشوط الاول في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد

ارتكب ليني يورو لاعب مانشستر يونايتد تدخلًا عنيفًا داخل منطقة الجزاء وتم احتساب ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس.

وأحرز هدف التقدم لفريق كريستال بالاس لاعبه جان فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 33 لكن الحكم يقوم بإلغاءه وإعادة ضربة الجزاء بداعي تسديده للكرة مرتين بعد مراجعة الفار.

وعاد ماتيتا ليسجل من ضربة الجزاء بعدما قرر الحكم اعادتها بعد العودة إلى تقنية الفار، وقام ماتيتا بتسديدة أرضية إلى داخل الشباك على يسار حارس مانشستر يونايتد في الدقيقة 37.

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد

بدأ أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس بتشكيلة ضمت كلا من:

هندرسون، ريتشاردز، لاكرويكس، جويهي، مونيوز، وارتون، كامادا، ميتشيل، سار، ماتيتا وبينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

بينما بدأ روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، بتشكيلة مكونة من:

لامينز، يورو، دي ليخت، لوك شو، ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دالوت، مبيومو، زيركزي وماونت.

الفريق اللندني يدخل المباراة وعينه على التقدم نحو المراكز الأربعة الأولى في ظل امتلاكه 20 نقطة يحتل بها المركز السادس فيما يسعى اليونايتد لتحسين وضعه بعد تراجعه للمرتبة الثانية عشرة بامتلاكه 18 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة ويليه مانشستر سيتي ثانيا برصيد 25 نقطة، ثم تشيلسي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة قبل قمة الجانرز ضد البلوز في ديربي لندن مساء اليوم الأحد بالجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي ضد آرسنال

1- آرسنال 29 نقطة

2- مانشستر سيتي 25 نقطة

3- تشيلسي 23 نقطة

4- سندرلاند 22 نقطة

5- أستون فيلا 21 نقطة

6- كريستال بالاس 20 نقطة

7- برايتون 19 نقطة

8- برينتفورد 19 نقطة

9- بورنموث 19 نقطة

10- توتنهام هوتسبير 18 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

12- مانشستر يونايتد 18 نقطة

13- ليفربول 18 نقطة

14- إيفرتون 18 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 12 نقطة

17- وست هام 11 نقطة

18- ليدز يونايتد 11 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

