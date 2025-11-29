السبت 29 نوفمبر 2025
رياضة

منتخب مصر يخوض مرانا قويا استعدادا لمواجهة الكويت بافتتاح كأس العرب (صور)

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كاس العرب، فيتو
خاص منتخب مصر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، مرانا قويا اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب الكويت، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل 

وقاد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر مران الفريق، الذي تخلله تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية والخططية، واختتم بتقسيمة صغير بين اللاعبين.

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة

ووصلت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الحمعة وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

الجريدة الرسمية