بيراميدز يكشف طبيعة إصابة أحمد الشناوي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي أحمد الشناوي، خلال مباراة باور ديناموز، في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من لقاء باور ديناموز، والذي شهد تحقيق فريق نادي بيراميدز الفوز خارج الأرض باستاد ليفي موانواسا في ندولا، بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى ٦ نقاط في قمة المجموعة الأولى.

تفاصيل إصابة أحمد الشناوي

أوضح المنيري أنه بالكشف المبدئي تبين إصابة أحمد الشناوي بكدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، ومن المقرر أن يخضع لأشعة وفحوصات طبية بمجرد عودة البعثة من زامبيا إلى القاهرة، لتحديد مدى قوة الإصابة.

مباراة باور ديناموز الزامبي

مباراة بيراميدز أمام باور ديناموز الزامبي

وانتهت مباراة باور ديناموز الزامبي أمام بيراميدز بنتيجة 1-0 للفريق المصري، في المباراة التي جرت، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد رضا بوبو هدف بيراميدز في شباك باور ديناموز في الدقيقة 50 من زمن المباراة، وتعرض أحمد الشناوي حارس بيراميدز لإصابة في الدقيقة 37 وغادر الملعب وحل مكانه محمود جاد.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- نهضة بركان 6 نقاط

2- بيراميدز 6 نقاط

3- باور ديناموز بدون نقاط

4- ريفرز يونايتد بدون نقاط

