الأحد 30 نوفمبر 2025
تشكيل مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي، أعلن مدربا كريستال بالاس ومانشستر يونايتد على تشكيلة فريقيهما للمواجهة التي تجمع بينهما ظهر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد

سيبدأ أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس بتشكيلة ضمت كلا من:

هندرسون، ريتشاردز، لاكرويكس، جويهي، مونيوز، وارتون، كامادا، ميتشيل، سار، ماتيتا وبينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

بينما يبدأ روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، بتشكيلة مكونة من:

لامينز، يورو، دي ليخت، لوك شو، ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دالوت، مبيومو، زيركزي وماونت.

مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد

الفريق اللندني يدخل المباراة وعينه على التقدم نحو المراكز الأربعة الأولى في ظل امتلاكه 20 نقطة يحتل بها المركز السادس فيما يسعى اليونايتد لتحسين وضعه بعد تراجعه للمرتبة الثانية عشرة بامتلاكه 18 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة ويليه مانشستر سيتي ثانيا برصيد 25 نقطة، ثم تشيلسي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة قبل قمة الجانرز ضد البلوز في ديربي لندن مساء اليوم الأحد بالجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي ضد آرسنال 

1- آرسنال 29 نقطة 
2- مانشستر سيتي 25 نقطة
3- تشيلسي 23 نقطة
4- سندرلاند 22 نقطة
5- أستون فيلا 21 نقطة
6- كريستال بالاس 20 نقطة
7- برايتون 19 نقطة
8- برينتفورد 19 نقطة
9- بورنموث 19 نقطة 
10- توتنهام هوتسبير 18 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة
12- مانشستر يونايتد 18 نقطة
13- ليفربول 18 نقطة
14- إيفرتون 18 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 12 نقطة
17- وست هام 11 نقطة
18- ليدز يونايتد 11 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

