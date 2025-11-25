الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يشدد على تكثيف متابعة جودة الخدمات والمرافق بالقرى

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو
18 حجم الخط

 ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الميداني الشهري الصادر عن لجنة شؤون القرى، ضمن برنامج ميداني كان قد وجّه بتنفيذه، بهدف متابعة مستوى وجودة الخدمات والمرافق داخل القرى، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

 

جولات مكثفة لمتابعة الخدمات بقرى بني سويف

 وتضمن التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف، نتائج زيارات ميدانية نفذتها لجان المتابعة خلال الشهرين الماضيين، حيث شملت الزيارات المرور على عدد من المجالس القروية والوحدات الخدمية، لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

كما تضمنت الجولات تفقد الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجارية داخل القرى، ورصد الحالة العامة للنظافة، ومتابعة الإشغالات بالشوارع، والوقوف على أوضاع المرافق الحيوية، فضلًا عن الاستماع لشكاوى المواطنين وتحديد احتياجاتهم في القطاعات الخدمية المختلفة.

الاستجابة السريعة لمتطلبات لأهالي بني سويف

وأكد التقرير أن فرق المتابعة أعدت ملفات شاملة تتضمن الملاحظات والمشكلات التي تم رصدها خلال الزيارات، إلى جانب مقترحات وحلول عملية يمكن تنفيذها لتحسين جودة الخدمات، بما يضمن الاستجابة السريعة لمتطلبات الأهالي ودعم الجهود التنموية داخل القرى.

من جانبه، شدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار وتكثيف الجولات الميدانية لضمان المتابعة الفعالة للمرافق والمكاتب الخدمية، لاسيما تلك المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية، موجهًا بضرورة رفع تقرير مصور عن الموقف الخدمي بكل قرية، وإرساله بشكل دوري لمكتب المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ملاحظات. 

محافظ بني سويف يوجه بالتواصل مع المواطنين

كما أكد محافظ بني سويف، أن الهدف من هذه الجهود هو تعزيز التواصل مع المواطنين وتوفير حلول واقعية للمشكلات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى ويدعم خطط الدولة لتطوير الريف المصري.

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع حالة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية

تحرير 68 محضرا في 16 حملة تموينية على مخابز إهناسيا ببني سويف

نقيب أطباء بني سويف: اختيار 6 من أساتذة الجامعة باللجنة الدائمة للترقيات

بسبب الولادة المبكرة، قصة وفاة 3 أطفال توأم تثير الحزن ببني سويف والأب يروي ما حدث

أسماء 270 فائزا في قرعة حج الجمعيات الأهلية ببني سويف

نجاح جراحة دقيقة لطفل مصاب بالعظام الزجاجية بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

إصابة 28 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

جمال القليوبي يطعن على نتيجة انتخابات بني سويف: شهدت مخالفات جسيمة باللجان

جولة ليلية لفوج سياحي من ألمانيا والنمسا بممشى كورنيش النيل ببني سويف

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع حالة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية

تحرير 68 محضرا في 16 حملة تموينية على مخابز إهناسيا ببني سويف

نقيب أطباء بني سويف: اختيار 6 من أساتذة الجامعة باللجنة الدائمة للترقيات

بسبب الولادة المبكرة، قصة وفاة 3 أطفال توأم تثير الحزن ببني سويف والأب يروي ما حدث

أسماء 270 فائزا في قرعة حج الجمعيات الأهلية ببني سويف

نجاح جراحة دقيقة لطفل مصاب بالعظام الزجاجية بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

إصابة 28 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

جمال القليوبي يطعن على نتيجة انتخابات بني سويف: شهدت مخالفات جسيمة باللجان

جولة ليلية لفوج سياحي من ألمانيا والنمسا بممشى كورنيش النيل ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف ببنى سويف

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع حالة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية

تحرير 68 محضرا في 16 حملة تموينية على مخابز إهناسيا ببني سويف

نقيب أطباء بني سويف: اختيار 6 من أساتذة الجامعة باللجنة الدائمة للترقيات

بسبب الولادة المبكرة، قصة وفاة 3 أطفال توأم تثير الحزن ببني سويف والأب يروي ما حدث

أسماء 270 فائزا في قرعة حج الجمعيات الأهلية ببني سويف

نجاح جراحة دقيقة لطفل مصاب بالعظام الزجاجية بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

إصابة 28 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

الأكثر قراءة

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

إقبال كثيف على لجنة جواد حسني بالساحل (فيديو)

محمود البنا يعلن اعتزاله التحكيم ويفتح النار على المنظومة بأكملها

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية