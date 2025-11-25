محافظ بني سويف يشدد على تكثيف متابعة جودة الخدمات والمرافق بالقرى

18 حجم الخط

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الميداني الشهري الصادر عن لجنة شؤون القرى، ضمن برنامج ميداني كان قد وجّه بتنفيذه، بهدف متابعة مستوى وجودة الخدمات والمرافق داخل القرى، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

جولات مكثفة لمتابعة الخدمات بقرى بني سويف

وتضمن التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف، نتائج زيارات ميدانية نفذتها لجان المتابعة خلال الشهرين الماضيين، حيث شملت الزيارات المرور على عدد من المجالس القروية والوحدات الخدمية، لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت الجولات تفقد الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجارية داخل القرى، ورصد الحالة العامة للنظافة، ومتابعة الإشغالات بالشوارع، والوقوف على أوضاع المرافق الحيوية، فضلًا عن الاستماع لشكاوى المواطنين وتحديد احتياجاتهم في القطاعات الخدمية المختلفة.

الاستجابة السريعة لمتطلبات لأهالي بني سويف

وأكد التقرير أن فرق المتابعة أعدت ملفات شاملة تتضمن الملاحظات والمشكلات التي تم رصدها خلال الزيارات، إلى جانب مقترحات وحلول عملية يمكن تنفيذها لتحسين جودة الخدمات، بما يضمن الاستجابة السريعة لمتطلبات الأهالي ودعم الجهود التنموية داخل القرى.

من جانبه، شدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار وتكثيف الجولات الميدانية لضمان المتابعة الفعالة للمرافق والمكاتب الخدمية، لاسيما تلك المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية، موجهًا بضرورة رفع تقرير مصور عن الموقف الخدمي بكل قرية، وإرساله بشكل دوري لمكتب المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ملاحظات.

محافظ بني سويف يوجه بالتواصل مع المواطنين

كما أكد محافظ بني سويف، أن الهدف من هذه الجهود هو تعزيز التواصل مع المواطنين وتوفير حلول واقعية للمشكلات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى ويدعم خطط الدولة لتطوير الريف المصري.

