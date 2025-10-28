نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، خطف فريق نابولي فوزا غاليا من نظيره ليتشي بهدف دون رد في مباراة الفريقين، في إطار مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي نسخة 2025/2026.

أحرز هدف نابولي والمباراة الوحيد اندريه أجويسا في الدقيقة 69.

ترتيب نابولي وليتشي

وانفرد الآزوري بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، ومن خلفه روما 18 نقطة، لينجح في فض الشراكة مع فريق العاصمة.

فيما يقع ليتشي بالمرتبة الـ16 من ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 6 نقاط.

تشكيل نابولي

وبدأ أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي مواجهة ليتشي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: دي لورينزو - بونجيورنو - جيسوس - أوليفيرا

خط الوسط: جيلمور - أجويسا - إلماس

خط الهجوم: بوليتانو - لوكا - لانج.



مباراة نابولي وليتشي

ودخل نابولي اللقاء ضد ليتشي بمعنويات مرتفعة، بعد التغلب على إنتر ميلان الجولة الماضية، حيث فك شراكة النقاط التي كانت تجمعهم بثلاثية لهدف، في المباراة الماضية التي جمعت الفريقين.

