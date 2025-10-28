الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

الدوري الإيطالي، خطف فريق نابولي فوزا غاليا من نظيره ليتشي بهدف دون رد في مباراة الفريقين، في إطار مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي نسخة 2025/2026.

أحرز هدف نابولي والمباراة الوحيد اندريه أجويسا في الدقيقة 69.

ترتيب نابولي وليتشي 

وانفرد الآزوري بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، ومن خلفه روما 18 نقطة،  لينجح في فض الشراكة مع فريق العاصمة.

فيما يقع ليتشي بالمرتبة الـ16 من ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 6 نقاط. 

تشكيل نابولي

وبدأ أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي مواجهة ليتشي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: دي لورينزو - بونجيورنو - جيسوس - أوليفيرا

خط الوسط: جيلمور - أجويسا - إلماس

خط الهجوم: بوليتانو - لوكا - لانج.
 

مباراة نابولي وليتشي 

ودخل نابولي اللقاء ضد ليتشي بمعنويات مرتفعة، بعد التغلب على إنتر ميلان الجولة الماضية، حيث فك شراكة النقاط التي كانت تجمعهم بثلاثية لهدف، في المباراة الماضية التي جمعت الفريقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة نابولي وليتشي الكالتشيو الدوري الإيطالي نابولي ليتشي اجويسا الأزوري

مواد متعلقة

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

يورتشيتش يعالج أخطاء بيراميدز في موقعة الذهاب أمام التأمين الإثيوبي

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

بعد تأهله لدور المجموعات بالكونفدرالية، موعد مباراة المصري أمام الأهلي

الإسماعيلي يتقدم بشكوى ضد محمود البنا بسبب مباراة فاركو

الكاف يخطر المصري بموعد قرعة الكونفيدرالية

بعد إصابته في مباراة التأمين الإثيوبي، مصطفى فتحي يخضع لفحوصات طبية اليوم

موقعة الحسم، موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في إياب دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

شاهد، أهداف مباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي، ميليسا يضرب جامايكا بلا رحمة (فيديو)

رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباريات الدوري المصري

غدا، اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة السابعة في 2025

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية