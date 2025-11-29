يوفنتوس يستعيد توازنه في الدوري الإيطالي بفوز مثير أمام كالياري

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، فاز فريق يوفنتوس الإيطالي، على نظيره كالياري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

أحرز ثنائية يوفنتوس كينان يلديز في الدقيقتين 27 و1+45، فيما سجل هدف كالياري الوحيد سيباستيانو إسباسيتو لينتهي اللقاء بفوز السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف.

تشكيل يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي

ضم تشكيل يوفنتوس أمام كالياري في الدوري الإيطالي كلاً من بيرين، كالولو، كيلي، كوبمينرز، ماكيني، لوكاتيلي، تورام، فيليب كوستيتش، كونسيساو، يلدز، وفلاهوفيتش.

وحقق يوفنتوس فوزًا مثيرًا على مضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على ملعب أسبميرا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس يسعى لاستعادة توازنه بالدوري الإيطالي

ونجح يوفنتوس في استعادة توازنه بالدوري الإيطالي حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع بعد 13 جولة في الدوري الإيطالي.

في المقابل، يعاني كالياري من سوء النتائج، إذ لم يحقق أي فوز في آخر 9 مباريات في الدوري الإيطالي، ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

روما ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وانفرد روما بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية عشر من الكالتشيو.

وجاء ميلان ونابولي في الوصافة برصيد 25 نقطة لكل منهما، فيما تواجد إنتر في المركز الرابع بعد خسارته أمام ميلان في ديربي الغضب 1-0 بالجولة الـ12.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ12

1- روما 27 نقطة

2- ميلان 25 نقطة

3- نابولي 25 نقطة

4- إنتر 24 نقطة

5- بولونيا 24 نقطة

6- كومو 21 نقطة

7- يوفنتوس 20 نقطة

8- لاتسيو 18 نقطة

9- ساسولو 17 نقطة

10- أودينيزي 15 نقطة

11- كريمونيزي 14 نقطة

12- تورينو 14 نقطة

13- أتالانتا 13 نقطة

14- كالياري 11 نقطة

15- بارما 11 نقطة

16- بيسا 10 نقاط

17- ليتشي 10 نقاط

18- جنوى 8 نقاط

19- فيورنتينا 6 نقاط

20- فيرونا 6 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.