مورينيو يسعى لضم نجم بايرن ميونخ

كشفت صحيفة "A Bola"الرياضية البرتغالية الصادرة في لشبونة عن رغبة جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا في ضم الظهير الأيسر رافاييل جيريرو لاعب بايرن ميونخ خلال شهر يناير المقبل.

مورينيو يراقب النجم البرتغالي

ويسعى جوزيه مورينيو لتعزيز صفوف الفريق الذي يحتل المركز الثالث في الدوري البرتغالي، ويقدّر اللاعب المخضرم متعدد الاستخدامات.

وينتهي عقد جيريرو البالغ من العمر 31 عامًا بنهاية الموسم الجاري.

ومع ذلك لا يبدو انتقاله من بايرن ميونخ أمرًا مرجحًا فرغم أنه ليس لاعبًا أساسيًا ثابتًا، إلا أنه يشارك بانتظام هذا الموسم.

جيريرو الذي خاض 65 مباراة دولية أكد سابقًا أنه مشجع كبير لبنفيكا.

عقد جويريرو

وإذا لم يُجدَّد عقد جويريرو، فإن الشتاء سيكون الفرصة الأخيرة أمام بايرن للحصول على مقابل مالي.

وخلال الفوز أمس السبت بنتيجة (3-1) على سانت باولي في البوندسليجا، لعب جويريرو في المركز رقم 10 ضمن التشكيلة الأساسية وسجل هدف التعادل (1-1) قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من لويس دياز ثم انتقل في الشوط الثاني لشغل مركز الظهير الأيمن.

وانضم اللاعب البرتغالي إلى النادي البافاري في 2023 قادمًا من بوروسيا دورتموند، دون مقابل. ومؤخرًا، ظهرت تكهنات بانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، لكن المدير الرياضي لبايرن، كريستوف فرويند، ألمح إلى إمكانية التجديد، قائلا مطلع نوفمبر الجاري: "إنه لاعب قوي للغاية، ونحن نعرف جيدًا قيمته بالنسبة لنا".

ولم يسبق لجيريرو اللعب في البرتغال طوال مسيرته، فقد وُلد في فرنسا لأب برتغالي وأم فرنسية، وقبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في 2016، لعب في صفوف كان ولوريان.

