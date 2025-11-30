الأحد 30 نوفمبر 2025
رياضة

مدرب ميلان يكشف عن سبب طرده أمام لاتسيو

ماسيمليانو أليجري
كشف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لميلان، عن سبب طرده باستخدام البطاقة الحمراء المباشرة في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

مباراة ميلان ولاتسيو

وتمكن ميلان من التغلب على لاتسيو بنتيجة 1-0 مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

سبب طرد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لميلان

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة حيث تم طرد أليجري ومساعد مدرب لاتسيو ماركو ياني.

وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب أحقية "النسور" في الحصول على ركلة جزاء من عدمه، أظهرت وجود لمسة يد على ستراهينيا بافلوفيتش لاعب ميلان، لكن سبقها خطأ ارتكبه آدم ماروسيتش لاعب لاتسيو بحق بافلوفيتش نفسه.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "سادت الفوضى بعض الشيء في الدقائق الأخيرة، لكن لم يكن من السهل على الحكم اتخاذ هذا القرار بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو".

وعما قاله للحكم وتسبب في طرده أوضح: "كان هو نفس الحكم الذي أدار المباراة الافتتاحية عندما خسرنا أمام كريمونيزي فقلتُ له: لماذا تحدث مشكلة في كل مرة معك؟ فطردني في خضم هذه الفوضى، كان من الطبيعي أن يتخذ هذا القرار، لكنني بالتأكيد لم أقصد الإساءة إليه".

وتابع: "أما بالنسبة للمباراة نفسها فقد واجهنا بعض الصعوبات في البداية لأن لاتسيو ضغط بقوة، وأغلق أمامنا جميع منافذ التمرير، مما يعني أنك مضطر للقيام بتمريرات أكثر خطورة وقد تخسرها، لذلك لم نكن جيدين في ذلك".

وصرح مدرب الروسونيري: "في الشوط الثاني، رفعنا إيقاعنا وانخفض حماسهم قليلا، لذا سنحت لنا عدة فرص أخرى مواتية إلى جانب لعبة الهدف".

واستطرد: "خلال العقد الماضي، لم يتصدر ميلان الترتيب إلا مرتين فقط بعد 13 جولة، وفي المناسبتين أنهى الموسمين الأول والثاني على التوالي".

مباراة ميلان ولاتسيو ميلان لاتسيو الدوري الإيطالي اليجري ماسيمليانو أليجري

الجريدة الرسمية