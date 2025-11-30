تشابي ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الأسباني

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة جيرونا اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد أمام جيرونا

وضمت قائمة ريال مدريد البرازيلي إيدير ميليتاو والأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو والألماني أنطونيو روديجر، بينما يغيب القائد داني كارفاخال ودين هويسين وديفيد ألابا وراؤول أسينسيو بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة لمباراة جيرونا كالآتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ميستري.

الدفاع: ميليتاو - أرنولد - كاريراس - فران جارسيا - رودريجر - ميندي.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - جولر - سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس - إندريك - مبابي - رودريجو جويس - جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز - ماستانتونو.

مباراة ريال مدريد وجيرونا

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، خلف غريمه برشلونة الي تقدم للصدارة بـ34 نقطة، بعدما حوّل تأخره بهدف إلى الفوز 3-1، على حساب ديبورتيفو ألافيس، أمس السبت

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

موقف ريال مدريد في الدوري

وتراجع نادي ريال مدريد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث تصدر برشلونة بعد فوزه مساء السبت أمام ديبورتيفو ألافيس بثلاثية لهدف.

ويملك برشلونة 34 نقطة في الصدارة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 32 نقطة، أما جيرونا يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الليجا بـ11 نقطة.

الدوري الإسباني، يستقبل جيرونا نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري، على ملعب "مونتيليفي".

وواصل ريال مدريد بعد الفوز على أولمبياكوس، في المباراة الأخيرة طريقه نحو قمة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى النقطة الثانية عشرة، في المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال، متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

وتعد مباراة ريال مدريد أمام جيرونا بملعبه مونتليفي من المباريات المهمة للريال في الليجا قبل 4 أيام من خوض مهمة أخرى خارج الديار عندما يزور ملعب "سان ماميس"، معقل فريق أتلتيك بيلباو، قبل أن يعود إلى "سانتياجو برنابيو" لاستضافة سيلتا فيجو، وذلك يوم 7 ديسمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.